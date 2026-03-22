Дві європейські країни, де найважче отримати громадянство у 2026 році

Українські паспорти і печатка на документах.

Чимало українців роками проживають за кордоном, отже можуть розраховувати на громадянство в ЄС. Кожна держава встановлює власні правила і процедури: десь вимоги до знання мови, мінімального терміну осілості чи інтеграції в суспільство набагато суворіші. Не заважить дізнатися, в яких країнах Європи відносно важко оформити другий паспорт.

Як стати громадянином Швейцарії

Процедура натуралізації передбачає дотримання мінімального терміну осілості тривалістю 10 років на легальних підставах. Додатково доведеться підтвердити постійне перебування на території країни протягом трьох із останніх п’яти років.

Згідно з інформацією на спеціалізованому порталі Gromadyanstvo, складність набуття громадянства у Швейцарії пов’язана з багатьма вимогами до інтеграції, а також багаторівневою системою ухвалення рішення. Іноземці повинні:

довести знання мови (A2 письмово/B1 усно) — німецької, французької, італійської чи ретороманської;

бути економічно та соціально активними;

не мати проблем із законом;

отримати позитивне рішення від федеральної влади, кантону і місцевої громади.

"Основними дієвими способами отримання правового статусу Швейцарії є репатріація, натуралізація та народження. За стандартною процедурою отримати громадянство можна через 10 років, за спрощеною — через 5 років", — йдеться на порталі.

Як отримати громадянство Австрії

Австрійська система натуралізації вважається однією з найсуворіших у Європі. Процедура набуття громадянства для українців відбувається на загальних підставах і включає виконання таких обов’язкових вимог:

дотримання строку осілості від 6 до 30 років (середній період — 10 років);

складання тесту на знання німецької мови на рівні В2;

складання тесту на знання політичного устрою, історії держави, основ законодавства;

відсутність порушень закону і притягнення до кримінальної відповідальності;

відсутність загрози для громадського порядку, національної безпеки, політичних інтересів Австрії;

підтвердження фінансової незалежності.

Щодо останнього пункту, фахівці порталу EUdoc уточнили: в іноземців перевіряють середній легальний дохід за 36 місяців з останніх шести років перед поданням запиту на набуття громадянства. Мінімальна сума матеріальної спроможності на особу складає 1 220 євро, на подружжя — 1 920 євро.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі країни зберегли офіційні програми набуття громадянства за інвестиції станом на 2026 рік. Мінімальний фінансовий внесок — 90 000 доларів, однак суми доходять до 750 000 доларів.

Також ми писали, як українці можуть пришвидшити процедуру натуралізації для набуття громадянства Німеччини. Щоб скоротити час перебування, можна одружитися або вийти заміж за власника німецького паспорта.

Часті запитання

Яке громадянство найлегше отримати українцям?

Все залежить від індивідуальних обставин, однак найменш суворими правилами натуралізації в Європейському Союзі відзначилася Польща. Водночас Румунія та Болгарія швидко видають паспорти іноземцям за програмою репатріації. А якщо людина має достатньо коштів на інвестування, може "купити" громадянство в одній з острівних країн (Домініка, Гренада, Сент-Люсія).

Скільки коштує німецький паспорт для українців?

Вартість оформлення німецького паспорта однакова для всіх отримувачів. Українцям доведеться заплатити 255 євро (майже 13 000 грн). Для неповнолітніх, які натуралізуються разом із батьками, вартість становить 51 євро (2 500 грн). Менші суми встановлені за послугу подовження документу, зокрема від 26 до 70 євро (від 1 300 до 3 500 грн).