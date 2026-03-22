Две европейские страны, где труднее всего получить гражданство в 2026 году

Украинские паспорта и печать на документах. Фото: ГПСУ/Facebook

Многие украинцы годами проживают за рубежом, следовательно могут рассчитывать на гражданство в ЕС. Каждое государство устанавливает собственные правила и процедуры: где-то требования ко знанию языка, минимальному сроку оседлости или интеграции в общество гораздо строже. Не помешает узнать, в каких странах Европы относительно трудно оформить второй паспорт.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где в ЕС труднее всего получить гражданство в 2026 году.

Как стать гражданином Швейцарии

Процедура натурализации предусматривает соблюдение минимального срока оседлости продолжительностью 10 лет на легальных основаниях. Дополнительно придется подтвердить постоянное пребывание на территории страны в течение трех из последних пяти лет.

Согласно информации на специализированном портале Gromadyanstvo, сложность приобретения гражданства в Швейцарии связана со многими требованиями к интеграции, а также многоуровневой системой принятия решения. Иностранцы должны:

доказать знание языка (A2 письменно/B1 устно) — немецкого, французского, итальянского или ретороманского;

быть экономически и социально активными;

не иметь проблем с законом;

получить положительное решение от федеральных властей, кантона и местной общины.

"Основными действенными способами получения правового статуса Швейцарии являются репатриация, натурализация и рождение. По стандартной процедуре получить гражданство можно через 10 лет, по упрощенной — через 5 лет", — говорится на портале.

Как получить гражданство Австрии

Австрийская система натурализации считается одной из самых строгих в Европе. Процедура получения гражданства для украинцев происходит на общих основаниях и включает выполнение таких обязательных требований:

соблюдение срока оседлости от 6 до 30 лет (средний период — 10 лет);

сдача теста на знание немецкого языка на уровне В2;

сдача теста на знание политического устройства, истории государства, основ законодательства;

отсутствие нарушений закона и привлечения к уголовной ответственности;

отсутствие угрозы для общественного порядка, национальной безопасности, политических интересов Австрии;

подтверждение финансовой независимости.

Относительно последнего пункта, специалисты портала EUdoc уточнили: в иностранцев проверяют средний легальный доход за 36 месяцев из последних шести лет перед подачей запроса на получение гражданства. Минимальная сумма материальной состоятельности на человека составляет 1 220 евро, на супругов — 1 920 евро.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые страны сохранили официальные программы приобретения гражданства за инвестиции по состоянию на 2026 год. Минимальный финансовый вклад — 90 000 долларов, однако суммы доходят до 750 000 долларов.

Частые вопросы

Какое гражданство легче всего получить украинцам?

Все зависит от индивидуальных обстоятельств, однако наименее строгими правилами натурализации в Европейском Союзе отличилась Польша. В то же время Румыния и Болгария быстро выдают паспорта иностранцам по программе репатриации. А если человек имеет достаточно денег на инвестирование, может "купить" гражданство в одной из островных стран (Доминика, Гренада, Сент-Люсия).

Сколько стоит немецкий паспорт для украинцев?

Стоимость оформления немецкого паспорта одинакова для всех получателей. Украинцам придется заплатить 255 евро (почти 13 000 грн). Для несовершеннолетних, которые натурализуются вместе с родителями, стоимость составляет 51 евро (2 500 грн). Меньшие суммы установлены за услугу продления документа, в частности от 26 до 70 евро (от 1 300 до 3 500 грн).