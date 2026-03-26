Не все украинцы смогут претендовать на гражданство Польши: кто в списке

Многие украинцы давно проживают в Польше, поэтому могут рассчитывать на получение гражданства. Однако для оформления местного паспорта необходимо выполнить много обязательных требований. Если претендент не соответствует установленным критериям, ему не светит польское гражданство.

Сколько лет надо прожить в Польше

Если иностранец стремится воспользоваться процедурой натурализации, он должен соблюсти минимальный срок оседлости. Без этого выдача польского паспорта невозможна. Срок непрерывного проживания варьируется, но для большинства претендентов составляет не менее трех лет.

Причем оседлость не засчитывается, если человек не имел разрешения на постоянное пребывание или вида на жительство долгосрочного резидента ЕС. В отдельных случаях срок уменьшается или увеличивается: кому-то понадобится всего год, а некоторым — 10 лет.

Например, проживание от 12 месяцев будет достаточно на основании Карты поляка. И не менее 10 лет — при наличии любого из разрешений, полученного в течение этого времени.

Читайте также:

Обязательные условия для гражданства Польши

Требования к претендентам не ограничиваются минимальным сроком оседлости. Иностранцы дополнительно должны подтвердить наличие стабильного источника дохода и собственного либо арендованного жилья.

Плюс необходимо сдать тест на знание польского языка, доказывая это соответствующим сертификатом. Если условия не будут выполнены, то существует большая вероятность отказа в предоставлении права на оформление паспорта Польши.

Альтернативный вариант для украинцев — ходатайствовать о гражданстве по происхождению. Этот способ доступен людям с польскими корнями, однако сначала надо получить Карту поляка, на основании которой подавать заявку на репатриацию.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Польше могут увеличить количество праздничных выходных. Например, освобождение от работы предлагают ввести на Страстную пятницу, 2 ноября, 31 декабря и пр. Всего для граждан Польши предусмотрели 14 официальных выходных.

Также Новини.LIVE рассказывали, что для въезда на территорию Польши необходимо подтвердить свою платежеспособность. Пограничники требуют показать наличные на минимальную сумму 300 злотых (для поездки продолжительностью до 4 дней). Иначе во въезде могут отказать.

Частые вопросы

Как украинцу стать гражданином Польши через брак?

Закон Польши позволяет уменьшить срок непрерывного проживания до двух лет на основании разрешения на постоянное пребывание, если имеется брак с гражданином Польши. Причем этот статус должен длиться не менее трех лет на момент подачи заявки на оформление местного паспорта. Гражданство через брак не освобождает иностранцев от необходимости сдать тест на знание языка и подтвердить финансовое состояние.

Как украинцам получить гражданство Польши через президента?

Президент Польши имеет полномочия предоставлять статус гражданина любому иностранцу. Среди преимуществ — нет строгих требований, предусмотренных стандартной натурализацией. То есть не нужно подтверждать проживание в Польше, знание языка или наличие жилья. Однако решение президента не подлежит обжалованию, поэтому отказ не оставит претендентам шанса на гражданство в будущем.