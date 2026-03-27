Налоговые изменения в Польше: для ФЛП хотят поднять ставку ryczałt до 15%

В Польше хотят поднять налоговые ставки.

Многие украинцы, которые въехали в Польшу, открыли собственный бизнес или занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью. Министерство финансов хочет изменить систему налогообложения, что включает потенциальное повышение налоговых ставок. В частности обсуждается пересмотр правил расчета ryczałt — налога с зарегистрированного оборота.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

Как может измениться ставка ryczałt

Систему ryczałt используют предприниматели в Польше, которые ценят простоту расчетов с бюджетом и ведут деятельность с низкими затратами. В случае принятия законодательных изменений представители бизнеса столкнутся с повышенной ставкой — 15% вместо 8,5%.

Ее будут применять, если предприниматель не имеет наемных работников, и только после достижения дохода 100 000 злотых. Изменения затронут фрилансеров, дизайнеров, консультантов, IT-специалистов, маркетологов и пр.

Эксперты отмечают негативные последствия подобного нововведения. Малый бизнес станет менее рентабельным из-за высоких налогов, а компании начнут формально нанимать людей и искать новые схемы оптимизации, дабы избежать поднятия ставки ryczałt.

Новые налоги на аренду

Еще одно потенциальное изменение касается аренды помещений и передачи прав интеллектуальной собственности. Министерство финансов планирует ввести такие налоговые ставки:

17% ryczałt — на доходы от аренды между связанными компаниями;

15% ryczałt — на прибыль от аренды более 100 000 злотых между связанными компаниями (сейчас 12,5%).

Получается, если партнер решит сдать в аренду свой товарный знак или владелец бизнеса захочет передать в пользование оборудование/программное обеспечение/помещение, то придется платить повышенные ставки ryczałt.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые украинцы не могут претендовать на гражданство Польши в 2026 году. Если они не соблюли обязательное требование по минимальному сроку оседлости, то в оформлении паспорта им откажут. Гражданство по натурализации предусматривает много требований к претендентам.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Польше могут увеличить количество официальных выходных. В частности к актуальному перечню могут добавить Великий четверг, Страстную пятницу, 2 мая, 2 ноября и еще несколько дней. По состоянию на март 2026 года в Польше есть 14 выходных.

Частые вопросы

Какие налоги в Польше для ФЛП-украинцев?

В Польше действует общий режим налогообложения для ФЛП (ogólne zasady), ставка которого зависит от доходов. Если предприниматель заработал до 30 000 злотых, то налогообложение отсутствует. Для дохода от 30 000 до 120 000 злотых ставка равна 12%, если больше — то 32%. При превышении дохода 1 млн злотых применяют солидарный налог 4% на сумму излишка.

Как украинцам снизить налоги в Польше?

В Польше также действует аналог украинского единого налога — так называемая упрощенная форма налогообложения (ryczałt). Ставки зависят от вида деятельности: минимальный размер 3% платят от торговой деятельности, максимальные 15-17% — от юридической и консультационной деятельности. А специалисты в сфере ІТ тратят 8,5% или 12%.