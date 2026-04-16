Перетин кордону Польщі: яку мінімальну суму готівки треба мати українцям

Автомобільна черга на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Польща може проводити специфічні перевірки на кордоні, вимагаючи від іноземців підтвердити власну платоспроможність. Українці повинні показати готівку, причому сума має бути рівною або перевищувати встановлений мінімальний розмір. За відсутності коштів мандрівників не пропустять на територію країни.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на урядовий портал Республіки Польща.

Мінімальна сума для в’їзду в Польщу

Постанова Міністра внутрішніх справ від 23 лютого 2015 року передбачає перевірку на кордоні фінансової платоспроможності іноземців. Вони повинні довести, що готівки в гаманці вистачить на весь період запланованого перебування. Для цього встановили мінімальну суму, яку вимагають показати під час проходження контролю.

Станом на квітень 2026 року діють такі нижні ліміти на польському кордоні:

300 злотих (3 500 грн) — для подорожі тривалістю до 4 днів включно;

75 злотих (900 грн) на кожен день — для поїздки тривалістю більше 4 днів.

Окремі мінімальні суми діють для мандрівників з особливою метою перебування. Наприклад, якщо людина їде в Польщу для навчання або участі в наукових дослідженнях, їй достатньо мати 1 270 злотих (15 000 грн) на перші два місяці проживання. А в разі запрошення від члена сім’ї/друга, який візьме на себе витрати гостя, ліміт становить всього 100 злотих (1 200 грн).

Важлива зміна для українців у Польщі

Раніше ми розповідали, що з 1 квітня 2026 року почалася поступова заміна статусу PESEL UKR, який біженцям доводилося отримувати одразу після прибуття в Польщу, на новий дозвіл CUKR. Цей документ забезпечує правом на легальне проживання в країні до трьох років.

Оформити дозвіл можна виключно онлайн за допомогою функціоналу державного порталу MOS. Користування сайтом безплатне, однак українцям доведеться заплатити гербовий збір у розмірі 340 злотих (4 000 грн) за подання заявки, а також 100 злотих (1 200 грн) за видачу CUKR.

Передбачається, що цей документ замінить статус тимчасового захисту PESEL UKR. Водночас для його оформлення треба відповідати конкретним критеріям. Наприклад, володіти UKR мінімум 365 днів і зберігати статус на 4 червня 2025 року і на момент подачі заявки.

Що ще варто знати українцям

