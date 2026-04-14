Минимальная сумма для выезда из Украины в 2026 году: сколько денег нужно показать на границе

Сейчас в Украине отсутствует авиасообщение, поэтому добраться до стран Европейского Союза украинцы могут исключительно наземным транспортом. Пересечение границы возможно через пункты пропуска с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой. Но есть важный момент: на границе могут проверить, есть ли у вас достаточно денег. Если нет — во въезде могут отказать.

О том, сколько денег нужно иметь украинцам для "выезда из Украины" в 2026 году и как отличается сумма в зависимости от пункта пропуска, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Финансовые требования для пересечения границы с Польшей в 2026 году

Согласно информации правительственного портала Польши, для въезда гражданам Украины нужно иметь столько денег:

300 злотых — если поездка длится до 4 дней;

75 злотых на каждый день — если пребывание превышает 4 дня.

В случае, если цель визита — обучение или научная деятельность, минимальная сумма уменьшается до 1 270 злотых на первые два месяца. Для тех, кто едет по приглашению и расходы покрывают, достаточно иметь не менее 100 злотых.

Отдельно проверяется наличие средств для возвращения. Если есть обратный билет, его достаточно предъявить. В случае его отсутствия необходимо иметь не менее 200 злотых.

Читайте также:

Какую сумму нужно иметь для въезда в Словакию и Венгрию в 2026 году

По данным туристической компании 24 Meridian, для въезда в эти страны стоит взять с собой такие минимальные суммы:

56 евро в сутки — для пребывания в Словакии;

около 1000 форинтов (примерно 2,5 евро) в день — для Венгрии.

Эти суммы не учитывают расходы на обратный билет, если он еще не приобретен. Также пограничники могут потребовать документы, подтверждающие цель поездки: приглашение, контракт на работу, студенческие документы или подтверждение бронирования жилья.

Условия въезда в Молдову и Румынию в 2026 году

При пересечении молдавской границы подтверждение финансовой состоятельности обычно не требуется. Однако необходимо иметь биометрический паспорт, страховой полис и документы, объясняющие цель поездки (проверка осуществляется выборочно).

Что касается Румынии, то на сайте сервиса онлайн страхования Green Travel отмечается, что минимальная сумма для пребывания здесь составляет 50 евро в сутки, но не менее 500 евро в целом.

Кроме денег, понадобятся документы, подтверждающие цель визита (например, бронирование жилья), медицинская страховка, а для поездок на автомобиле — техосмотр и международная страховка "Зеленая карта". Также обязательным является заграничный или биометрический паспорт.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на границе с Германией у иностранцев, в том числе украинцев, могут попросить доказать, что они имеют деньги. Для этого надо показать наличные или выписку из банка и иметь не менее установленной суммы. Если денег не хватает, могут возникнуть проблемы с въездом.

Также Новини.LIVE рассказывали, что перед поездкой за границу украинцам стоит проверить свой загранпаспорт, потому что некоторые документы уже не подходят для пересечения границы. Особенно внимательными стоит быть тем, кто живет или работает за пределами Украины.