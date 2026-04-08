Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Страховой полис для пересечения границы Польши: на какую сумму оформлять

Страховой полис для пересечения границы Польши: на какую сумму оформлять

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 14:10
Выезд в Польшу для украинцев: без документа не обойтись в 2026 году
Проверка документов на украинской границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Чтобы беспрепятственно пересечь государственную границу, в частности с целью въезда в Польшу, украинцы должны иметь специальный документ. Речь идет о полисе медицинского страхования, отсутствие которого является основанием не пропустить путешественника. Плюс необходимо следить за минимальной суммой покрытия.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на правительственный портал Республики Польша.

Какая минимальная страховая сумма для поездки в Польшу

Пограничники могут потребовать от туристов подтверждение медицинского страхования путешествия. Этот документ нужен на случай непредвиденных ситуаций со здоровьем. Минимальная страховая сумма должна находиться на уровне 30 000 евро — это стандарт для Польши и всех стран Шенгенской зоны.

"Полис должен быть действителен в течение всего срока пребывания иностранца на территории Республики Польша и покрывать медицинские расходы, которые могут возникнуть во время его пребывания", — говорится на правительственном портале.

Важно проверить срок действия документа, особенно если планируется транзит. Потому что время в пути за границей тоже включается в период запланированной поездки. Однако требования к медицинскому страхованию могут отличаться в зависимости от цели путешествия.

Что должна покрывать медицинская страховка

Среди обязательных требований — полис должен включать все базовые страховые случаи, в частности:

  • оказание неотложной медицинской помощи;
  • транспортировку в ближайшую больницу;
  • стационарное и амбулаторное лечение;
  • диагностику;
  • покупку выписанных врачом медикаментов;
  • репатриацию (возвращение тела).

Плюс в некоторых полисах прописывают максимальную франшизу. Это сумма, медицинские расходы до которой застрахованное лицо покрывает за свой счет. А в случае превышения франшизы уже страховая компания возместит остальное в соответствии с условиями договора.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что во второй половине 2026 года въезд на территорию Европейского Союза может стать платным. Планируется запуск системы ETIAS, которая предусматривает оформление разрешения на путешествия стоимостью 20 евро.

Также Новини.LIVE рассказывали, что граждане стран, которые входят в программу Visa Bond, должны вносить залог в размере 15 000 долларов, дабы получить визу категорий B1/B2 в США. Всего в этом перечне 50 государств.

страхование украинцы в Польше выезд за границу
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации