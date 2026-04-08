Выезд в Польшу для украинцев: без документа не обойтись в 2026 году

Проверка документов на украинской границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Чтобы беспрепятственно пересечь государственную границу, в частности с целью въезда в Польшу, украинцы должны иметь специальный документ. Речь идет о полисе медицинского страхования, отсутствие которого является основанием не пропустить путешественника. Плюс необходимо следить за минимальной суммой покрытия.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на правительственный портал Республики Польша.

Какая минимальная страховая сумма для поездки в Польшу

Пограничники могут потребовать от туристов подтверждение медицинского страхования путешествия. Этот документ нужен на случай непредвиденных ситуаций со здоровьем. Минимальная страховая сумма должна находиться на уровне 30 000 евро — это стандарт для Польши и всех стран Шенгенской зоны.

"Полис должен быть действителен в течение всего срока пребывания иностранца на территории Республики Польша и покрывать медицинские расходы, которые могут возникнуть во время его пребывания", — говорится на правительственном портале.

Важно проверить срок действия документа, особенно если планируется транзит. Потому что время в пути за границей тоже включается в период запланированной поездки. Однако требования к медицинскому страхованию могут отличаться в зависимости от цели путешествия.

Что должна покрывать медицинская страховка

Среди обязательных требований — полис должен включать все базовые страховые случаи, в частности:

оказание неотложной медицинской помощи;

транспортировку в ближайшую больницу;

стационарное и амбулаторное лечение;

диагностику;

покупку выписанных врачом медикаментов;

репатриацию (возвращение тела).

Плюс в некоторых полисах прописывают максимальную франшизу. Это сумма, медицинские расходы до которой застрахованное лицо покрывает за свой счет. А в случае превышения франшизы уже страховая компания возместит остальное в соответствии с условиями договора.

Что еще нужно знать украинцам

