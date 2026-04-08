Головна Економіка Страховий поліс для перетину кордону Польщі: на яку суму оформлювати у 2026

Страховий поліс для перетину кордону Польщі: на яку суму оформлювати у 2026

Дата публікації: 8 квітня 2026 14:10
Виїзд у Польщу для українців: без якого документа не обійтися у 2026 році
Перевірка документів на українському кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Щоб безперешкодно перетнути державний кордон, зокрема з метою в’їзду в Польщу, українці повинні мати спеціальний документ. Йдеться про поліс медичного страхування, відсутність якого є підставою не пропустити мандрівника. Плюс необхідно слідкувати за мінімальною сумою покриття.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на урядовий портал Республіки Польща.

Яка мінімальна страхова сума для поїздки в Польщу

Прикордонники можуть вимагати від туристів підтвердження медичного страхування подорожі. Цей документ потрібен на випадок непередбачуваних ситуацій зі здоров'ям. Мінімальна страхова сума повинна перебувати на рівні 30 000 євро — це стандарт для Польщі та всіх країн Шенгенської зони.

"Поліс має бути дійсний протягом усього терміну перебування іноземця на території Республіки Польща і покривати медичні витрати, які можуть виникнути під час його перебування", — йдеться на урядовому порталі.

Важливо перевірити термін дії документа, особливо якщо планується транзит. Бо час у дорозі за кордоном теж включається у період запланованої поїздки. Однак вимоги до медичного страхування можуть відрізнятися залежно від мети подорожі.

Що має покривати медична страховка

Серед обов’язкових вимог — поліс повинен включати всі базові страхові випадки, зокрема:

  • надання невідкладної медичної допомоги;
  • транспортування до найближчої лікарні;
  • стаціонарне та амбулаторне лікування;
  • діагностику;
  • купівлю виписаних лікарем медикаментів;
  • репатріацію (повернення тіла).

Плюс у деяких полісах прописують максимальну франшизу. Це сума, медичні витрати до якої застрахована особа покриває власним коштом. А в разі перевищення франшизи вже страхова компанія відшкодує решту відповідно до умов договору.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в другій половині 2026 року в’їзд на територію Європейського Союзу може стати платним. Планується запуск системи ETIAS, яка передбачає оформлення дозволу на подорожі вартістю 20 євро.

Також Новини.LIVE розповідали, що громадяни країн, які входять у програму Visa Bond, повинні вносити заставу в розмірі 15 000 доларів, аби отримати візу категорій B1/B2 до США. Всього у цьому переліку 50 держав.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
