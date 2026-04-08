Виїзд у Польщу для українців: без якого документа не обійтися у 2026 році

Перевірка документів на українському кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Щоб безперешкодно перетнути державний кордон, зокрема з метою в’їзду в Польщу, українці повинні мати спеціальний документ. Йдеться про поліс медичного страхування, відсутність якого є підставою не пропустити мандрівника. Плюс необхідно слідкувати за мінімальною сумою покриття.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на урядовий портал Республіки Польща.

Яка мінімальна страхова сума для поїздки в Польщу

Прикордонники можуть вимагати від туристів підтвердження медичного страхування подорожі. Цей документ потрібен на випадок непередбачуваних ситуацій зі здоров'ям. Мінімальна страхова сума повинна перебувати на рівні 30 000 євро — це стандарт для Польщі та всіх країн Шенгенської зони.

"Поліс має бути дійсний протягом усього терміну перебування іноземця на території Республіки Польща і покривати медичні витрати, які можуть виникнути під час його перебування", — йдеться на урядовому порталі.

Важливо перевірити термін дії документа, особливо якщо планується транзит. Бо час у дорозі за кордоном теж включається у період запланованої поїздки. Однак вимоги до медичного страхування можуть відрізнятися залежно від мети подорожі.

Що має покривати медична страховка

Серед обов’язкових вимог — поліс повинен включати всі базові страхові випадки, зокрема:

надання невідкладної медичної допомоги;

транспортування до найближчої лікарні;

стаціонарне та амбулаторне лікування;

діагностику;

купівлю виписаних лікарем медикаментів;

репатріацію (повернення тіла).

Плюс у деяких полісах прописують максимальну франшизу. Це сума, медичні витрати до якої застрахована особа покриває власним коштом. А в разі перевищення франшизи вже страхова компанія відшкодує решту відповідно до умов договору.

Що ще варто знати українцям

