Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Для въезда в Германию нужны наличные: минимальная сумма на границе в апреле

Для въезда в Германию нужны наличные: минимальная сумма на границе в апреле

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 18:25
Минимальная сумма для въезда в Германию: сколько наличных понадобится на границе
Автомобили на украинской границе. Фото: ГПСУ/Facebook

На границе с Германией от иностранцев, в частности украинцев, могут потребовать подтверждения платежеспособности. Придется показать наличные или банковские выписки и обязательно соблюсти минимальный лимит. Без этого въезд на территорию Германии может усложниться.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на посольство Германии в Киеве.

Какая минимальная сумма для въезда в Германию

Доказательство платежеспособности — это стандартная процедура на границе. Многие страны Европейского Союза требуют от путешественников подтверждения их финансового состояния, дабы убедиться, что имеющихся средств хватит на весь период запланированного пребывания.

Например, в Польше минимальная сумма для въезда составляет 300 злотых (3 600 грн) для поездок продолжительностью 4 дня или меньше. Если путешествие затянется, то требуют 75 злотых (900 грн) на каждый день пребывания.

Что касается Германии, лимит для иностранцев составляет 45 евро (2 300 грн) в сутки. Получается, для недельной поездки украинцы должны накопить минимум 315 евро (16 000 грн). Эти средства могут быть в виде наличных или находиться на банковских картах. Для подтверждения нужно предъявить официальную выписку со счета.

Читайте также:

Когда деньги на границе можно не показывать

В некоторых случаях пограничники не проверяют платежеспособность иностранцев. Служащие во время контроля въезда учитывают личные обстоятельства человека и узнают цель путешествия.

"Во время поездок в другие шенгенские страны контроль со стороны служащих пограничной полиции происходит по таким же критериям. Просьба обратить внимание на то, что почти все страны-участницы Шенгенского соглашения установили нормативные суточные суммы", — отметили в посольстве.

Если путешественник может дать ответ на вопрос, сколько времени планирует находиться в Германии, где будет жить и зачем пересекает границу, то наличие денег становится второстепенным вопросом. С другой стороны, в случае отсутствия документального подтверждения цели пребывания вероятность запроса на доказательство платежеспособности увеличивается.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам необходимо заранее ознакомиться с таможенными правилами, дабы не столкнуться с проблемами на немецкой границе. Некоторые вещи категорически запрещено ввозить на территорию государства. Зато предметы личного пользования не подпадают под ограничения.

Также Новини.LIVE рассказывали, что некоторым украинцам не светит гражданство Германии в 2026 году. Для приобретения права на оформление местного паспорта необходимо выполнить несколько обязательных условий. Главное из них — соблюсти минимальный срок оседлости.

Германия наличка выезд за границу
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации