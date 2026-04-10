Минимальная сумма для въезда в Германию: сколько наличных понадобится на границе

Автомобили на украинской границе. Фото: ГПСУ/Facebook

На границе с Германией от иностранцев, в частности украинцев, могут потребовать подтверждения платежеспособности. Придется показать наличные или банковские выписки и обязательно соблюсти минимальный лимит. Без этого въезд на территорию Германии может усложниться.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на посольство Германии в Киеве.

Какая минимальная сумма для въезда в Германию

Доказательство платежеспособности — это стандартная процедура на границе. Многие страны Европейского Союза требуют от путешественников подтверждения их финансового состояния, дабы убедиться, что имеющихся средств хватит на весь период запланированного пребывания.

Например, в Польше минимальная сумма для въезда составляет 300 злотых (3 600 грн) для поездок продолжительностью 4 дня или меньше. Если путешествие затянется, то требуют 75 злотых (900 грн) на каждый день пребывания.

Что касается Германии, лимит для иностранцев составляет 45 евро (2 300 грн) в сутки. Получается, для недельной поездки украинцы должны накопить минимум 315 евро (16 000 грн). Эти средства могут быть в виде наличных или находиться на банковских картах. Для подтверждения нужно предъявить официальную выписку со счета.

Когда деньги на границе можно не показывать

В некоторых случаях пограничники не проверяют платежеспособность иностранцев. Служащие во время контроля въезда учитывают личные обстоятельства человека и узнают цель путешествия.

"Во время поездок в другие шенгенские страны контроль со стороны служащих пограничной полиции происходит по таким же критериям. Просьба обратить внимание на то, что почти все страны-участницы Шенгенского соглашения установили нормативные суточные суммы", — отметили в посольстве.

Если путешественник может дать ответ на вопрос, сколько времени планирует находиться в Германии, где будет жить и зачем пересекает границу, то наличие денег становится второстепенным вопросом. С другой стороны, в случае отсутствия документального подтверждения цели пребывания вероятность запроса на доказательство платежеспособности увеличивается.

