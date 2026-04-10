Мінімальна сума для в’їзду в Німеччину: скільки готівки знадобиться на кордоні

Автомобілі на українському кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

На кордоні з Німеччиною від іноземців, зокрема українців, можуть вимагати підтвердження платоспроможності. Доведеться показати готівку або банківські виписки та обов'язково дотриматися мінімального ліміту. Без цього в'їзд на територію Німеччини може ускладнитися.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на посольство Німеччини в Києві.

Яка мінімальна сума для в'їзду в Німеччину

Доведення платоспроможності — це стандартна процедура на кордоні. Чимало країн Європейського Союзу вимагають від мандрівників підтвердження їх фінансового стану, аби переконатися, що наявних коштів вистачить на весь період запланованого перебування.

Наприклад, у Польщі мінімальна сума для в'їзду становить 300 злотих (3 600 грн) для поїздок тривалістю 4 дні або менше. Якщо подорож затягнеться, то вимагають 75 злотих (900 грн) на кожен день перебування.

Що стосується Німеччини, ліміт для іноземців становить 45 євро (2 300 грн) на добу. Виходить, для тижневої поїздки українці повинні накопичити щонайменше 315 євро (16 000 грн). Ці кошти можуть бути у вигляді готівки або знаходитися на банківських картах. Для підтвердження потрібно пред'явити офіційну виписку з рахунку.

Коли гроші на кордоні можна не показувати

В деяких випадках прикордонники не перевіряють платоспроможність іноземців. Службовці під час контролю в'їзду враховують особисті обставини людини і дізнаються мету подорожі.

"Під час поїздок в інші шенгенські країни контроль з боку службовців прикордонної поліції відбувається за такими ж критеріями. Прохання звернути увагу на те, що майже всі країни-учасниці Шенгенської угоди встановили нормативні добові суми", — зазначили в посольстві.

Якщо мандрівник може дати відповідь на питання, скільки часу планує перебувати в Німеччині, де буде жити і навіщо перетинає кордон, то наявність коштів стає другорядним питанням. З іншого боку, у разі відсутності документального підтвердження мети перебування ймовірність запиту на доведення платоспроможності збільшується.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям необхідно заздалегідь ознайомитися з митними правилами, аби не стикнутися з проблемами на німецькому кордоні. Деякі речі категорично заборонено ввозити на територію держави. Натомість предмети особистого користування не підпадають під обмеження.

Також Новини.LIVE розповідали, що деяким українцям не світить громадянство Німеччини у 2026 році. Для набуття права на оформлення місцевого паспорта необхідно виконати кілька обов'язкових умов. Головна з них — дотриматися мінімального терміну осілості.