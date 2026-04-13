Некоторые загранпаспорта больше не подходят для выезда за границу: кому нужно заменить документ

Перед поездкой в другие страны украинцам советуют обязательно проверить свой загранпаспорт. Часть документов больше не подходит для пересечения границы. Это особенно важно для тех, кто живет или работает за границей.

О том, какие украинские паспорта больше не подходят для пересечения границы и что делать гражданам с такими документами, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Миграционную службу Днепропетровской области.

С каким паспортом украинцы больше не смогут пересечь границу

Кабмин отменил временное разрешение на использование паспортов с продленным сроком действия. Ранее это правило действовало из-за войны и проблем в работе консульств, но теперь срочное продление больше не действует.

Если у вас паспорт с продленным сроком действия, пограничники или авиакомпании могут не пустить вас на рейс или отказать во въезде в другие страны.

Это касается и взрослых, и детей, в чьих паспортах указаны данные о родственниках. Теперь такие документы не соответствуют международным требованиям.

Какие паспорта нужно заменить украинцам

Главное, о чем стоит помнить украинцам, — это срок действия паспорта. Граждане Украины от 16 лет получают паспорт на 10 лет, а дети до 16 лет — на 4 года. Паспорт нужно обновлять:

если закончился его срок действия;

если в паспорте указаны члены семьи по старым правилам;

если он был продлен по старым временным правилам.

Без действительного паспорта легально пересечь границу невозможно. Получить новый документ можно в посольствах или консульствах Украины за рубежом, в филиалах ГП "Документ" или в подразделениях Миграционной службы и центрах предоставления административных услуг в Украине.

Для детей с паспортами по старым правилам лучше обновить документы заранее, даже если они сейчас не путешествуют. Украинцы за рубежом с недействительными паспортами могут обратиться в посольство или консульство для получения временного свидетельства, чтобы без проблем вернуться в Украину.

