Деякі паспорти більше не підходять для виїзду за кордон: кому потрібно замінити документ

Перед поїздкою до інших країн українцям радять обов’язково перевірити свій закордонний паспорт. Частина документів більше не підходить для перетину кордону. Це особливо важливо для тих, хто живе чи працює за кордоном.

Про те, які українські паспорти більше не підходять для перетину кордону та що робити громадянам з такими документами, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міграційну службу Дніпропетровської області.

З яким паспортом українці більше не зможуть перетнути кордон

Кабмін скасував тимчасовий дозвіл на використання паспортів з продовженим терміном дії. Раніше це правило діяло через війну і проблеми в роботі консульств, але тепер термінове продовження більше не діє.

Якщо у вас паспорт з продовженим терміном дії, прикордонники або авіакомпанії можуть не пустити вас на рейс або відмовити у в’їзді в інші країни.

Це стосується і дорослих, і дітей, у чиїх паспортах зазначені дані про родичів. Тепер такі документи не відповідають міжнародним вимогам.

Читайте також:

Які паспорти потрібно замінити українцям

Головне, про що варто пам'ятати українцям, — це термін дії паспорта. Громадяни України від 16 років отримують паспорт на 10 років, а діти до 16 років — на 4 роки. Паспорт потрібно оновлювати:

якщо закінчився його термін дії;

якщо у паспорті зазначені члени сім’ї за старими правилами;

якщо він був продовжений за старими тимчасовими правилами.

Без дійсного паспорта легально перетнути кордон неможливо. Отримати новий документ можна у посольствах або консульствах України за кордоном, у філіях ДП "Документ" або у підрозділах Міграційної служби і центрах надання адміністративних послуг в Україні.

Для дітей з паспортами за старими правилами краще оновити документи заздалегідь, навіть якщо вони зараз не подорожують. Українці за кордоном із недійсними паспортами можуть звернутися в посольство чи консульство для отримання тимчасового свідоцтва, щоб без проблем повернутися в Україну.

Раніше Новини.LIVE писали, що на кордоні з Німеччиною іноземці, зокрема українці, повинні підтвердити наявність фінансів. Це можна зробити показавши готівку або виписки з банку. При цьому потрібно мати мінімально допустиму суму, інакше у в’їзді можуть відмовити.

Також Новини.LIVE розповідали, що для поїздки в Польщу українцям потрібен медичний страховий поліс. Якщо його немає або покриття менше мінімального, в'їзд в країну може бути закритий.