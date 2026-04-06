Подорож транзитом через Польщу: що перевіряють при виїзді та поверненні в Україну

Перед поїздкою через Польщу, громадянам України варто перевірити всі необхідні для цього документи. Навіть дрібна помилка може обернутися затримкою або й відмовою у вїзді на кордоні. Щоб подорож пройшла "гладко", українцям можна скористатись коротким чек-листом

Про те, як підготуватись до подорожі через Польщу у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на інформаційний портал "Visit Ukraine".

Який документ потрібно перевірити кожному українцю перед подорожжю через Польщу

Головне правило для перетину кордону — потрібен чинний біометричний закордонний паспорт. Важливо, щоб він був дійсний — продовжені документи не підходять. Також кожна дитина має мати власний біометричний паспорт, а не бути просто вписаною в документ батьків.

Якщо паспорт загубили або його вкрали — треба звернутися до українського консульства й оформити так званий "білий паспорт" для повернення. Але варто пам’ятати, що з таким документом або зі звичайним небіометричним паспортом транзит через Польщу можливий тільки з візою. Безвіз працює лише для біометричних паспортів і в межах правила 90 днів протягом 180.

Як підтвердити легальне перебування за кордоном

Ще один важливий момент — це підтвердження легального перебування за кордоном. Якщо ви плануєте повертатися до країни ЄС, обов’язково майте документ, який це підтверджує. Це може бути:

віза;

тимчасовий захист;

посвідка на проживання.

У різних країнах ці документи виглядають по-різному. Десь це пластикова карта, десь — електронний варіант. Наприклад, у Польщі дані можна показати через застосунок mObywatel. Якщо маєте статус PESEL UKR — перевірте, чи все актуально, і за потреби оновіть інформацію.

Правила перетину кордону для громадян з дітьми

Якщо ви подорожуєте з дітьми — підготуйте документи заздалегідь. У дитини має бути свій біометричний паспорт і підтвердження легального перебування. Повертаючись до Польщі, також потрібно підтвердити її статус тимчасового захисту.

Для дітей зі статусом PESEL UKR є нюанси:

до 13 років їхні дані мають бути в застосунку одного з батьків;

з 13 років можна створити окремий профіль.

Якщо ж дитина їде без батьків — потрібна нотаріально завірена згода на виїзд.

Правила для тих, хто повертається в Україну на автомобілі з іноземною реєстрацією

Тут теж є свої правила. Без сплати митних платежів в’їхати можна тільки, якщо ви перебуваєте на консульському обліку в Україні.

Тому перед поїздкою краще перевірити, чи перебуваєте ви на цьому облік, і за потреби стати на нього. Також не забудьте документи, які підтверджують право користування авто.

