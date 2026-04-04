Українці в Німеччині: 2 нововведення, до яких слід готуватися у квітні 2026

В Німеччині приготували зміни для українців станом на квітень 2026 року. Нововведення не будуть глобальними, однак торкнуться повсякденного життя наших громадян за кордоном. Не завадить дізнатися, до чого готуватися найближчим часом.

Повноцінний запуск системи EES

Згідно з інформацією місцевого видання Аusnews.de, до 9 квітня 2026 року в усіх аеропортах ЄС, включно з німецькими, посилять заходи безпеки. Аналогічна обстановка буде в морських портах, розташованих на зовнішніх кордонах ФРН. Йдеться про повноцінний запуск системи в'їзду та виїзду EES.

Це означає невеликі затримки для мандрівників (громадян третій країн), оскільки їм доведеться здати в аеропорту біометричні дані: відбитки пальців і фото обличчя. Цю інформацію, включно з паспортними та іншими особистими відомостями, система зберігатиме протягом трьох років із метою здійснення надійної ідентифікації осіб.

Закриття кредитних карток

Українці в Німеччині могли відкрити рахунок та оформити кредитну картку від Deutsche Kreditbank — другої за величиною цифрової фінансової установи країни. З карткою дозволялося брати участь у програмі Miles & More, накопичуючи бонуси за рейси авіакомпаній-партнерів (Lufthansa, LOT, Austrian, SWISS тощо).

Чим більше людина літає, тим якісніше збирає бонуси, які можна обміняти на авіаквитки, підвищення класу обслуговування, знижки в готелях і магазинах. Проблема в тому, що до 30 квітня 2026 року всі кредитні картки, випущені Deutsche Kreditbank для Miles & More, втратять чинність.

Щоб продовжувати брати участь у програмі, українцям доведеться відкрити новий рахунок в іншому великому банку — Deutsche Bank. Плюс необхідно пройти перевірку кредитоспроможності: фінустанова проаналізує доходи потенційного клієнта і його платіжну історію. Це стандартна процедура при оформленні фінансового продукту.

Що ще варто знати українцям

