Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Перетин кордону і банківські рахунки: що чекає українців у Німеччині

Перетин кордону і банківські рахунки: що чекає українців у Німеччині

Ua ru
Дата публікації: 4 квітня 2026 15:10
Українці в Німеччині: 2 нововведення, до яких слід готуватися у квітні 2026
Люди в аеропорту і банківська картка. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В Німеччині приготували зміни для українців станом на квітень 2026 року. Нововведення не будуть глобальними, однак торкнуться повсякденного життя наших громадян за кордоном. Не завадить дізнатися, до чого готуватися найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що чекає українців у Німеччині з квітня.

Повноцінний запуск системи EES

Згідно з інформацією місцевого видання Аusnews.de, до 9 квітня 2026 року в усіх аеропортах ЄС, включно з німецькими, посилять заходи безпеки. Аналогічна обстановка буде в морських портах, розташованих на зовнішніх кордонах ФРН. Йдеться про повноцінний запуск системи в'їзду та виїзду EES.

Це означає невеликі затримки для мандрівників (громадян третій країн), оскільки їм доведеться здати в аеропорту біометричні дані: відбитки пальців і фото обличчя. Цю інформацію, включно з паспортними та іншими особистими відомостями, система зберігатиме протягом трьох років із метою здійснення надійної ідентифікації осіб.

Закриття кредитних карток

Українці в Німеччині могли відкрити рахунок та оформити кредитну картку від Deutsche Kreditbank — другої за величиною цифрової фінансової установи країни. З карткою дозволялося брати участь у програмі Miles & More, накопичуючи бонуси за рейси авіакомпаній-партнерів (Lufthansa, LOT, Austrian, SWISS тощо).

Чим більше людина літає, тим якісніше збирає бонуси, які можна обміняти на авіаквитки, підвищення класу обслуговування, знижки в готелях і магазинах. Проблема в тому, що до 30 квітня 2026 року всі кредитні картки, випущені Deutsche Kreditbank для Miles & More, втратять чинність.

Щоб продовжувати брати участь у програмі, українцям доведеться відкрити новий рахунок в іншому великому банку — Deutsche Bank. Плюс необхідно пройти перевірку кредитоспроможності: фінустанова проаналізує доходи потенційного клієнта і його платіжну історію. Це стандартна процедура при оформленні фінансового продукту.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Німеччина хоче відмовитися від дрібних монет номіналом 1 та 2 центи. Ідею округлювати суми при розрахунках до найближчих 5 центів запропонував федеральний банк. Це нібито допоможе зробити оборот готівки більш ефективним.

Також Новини.LIVE розповідали, хто з українців не зможе претендувати на громадянство Німеччини у 2026 році. Для оформлення паспорта за процедурою натуралізації необхідно виконати обов’язкову умову. Мінімальний термін осілості становить п’ять років.

Німеччина аеропорти виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації