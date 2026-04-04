Украинцы в Германии: 2 нововведения, к которым надо готовиться в апреле 2026

Люди в аэропорту и банковская карта.

В Германии приготовили изменения для украинцев по состоянию на апрель 2026 года. Нововведения не будут глобальными, однако коснутся повседневной жизни наших граждан за рубежом. Не помешает узнать, к чему готовиться в ближайшее время.

Полноценный запуск системы EES

Согласно информации местного издания Ацѕnews.de, до 9 апреля 2026 года во всех аэропортах ЕС, включая немецкие, усилят меры безопасности. Аналогичная обстановка будет в морских портах, расположенных на внешних границах ФРГ. Речь идет о полноценном запуске системы въезда и выезда EES.

Это означает небольшие задержки для путешественников (граждан третий стран), поскольку им придется сдать в аэропорту биометрические данные: отпечатки пальцев и фото лица. Эту информацию, включая паспортные и другие личные сведения, система будет хранить в течение трех лет с целью осуществления надежной идентификации лиц.

Закрытие кредитных карт

Украинцы в Германии могли открыть счет и оформить кредитную карту от Deutsche Kreditbank — второго по величине цифрового финансового учреждения страны. С картой разрешалось участвовать в программе Miles & More, накапливая бонусы за рейсы авиакомпаний-партнеров (Lufthansa, LOT, Austrian, SWISS и т.д.).

Чем больше человек летает, тем качественнее собирает бонусы, которые можно обменять на авиабилеты, повышение класса обслуживания, скидки в отелях и магазинах. Проблема в том, что до 30 апреля 2026 года все кредитные карты, выпущенные Deutsche Kreditbank для Miles & More, утратят силу.

Чтобы продолжать участвовать в программе, украинцам придется открыть новый счет в другом крупном банке — Deutsche Bank. Плюс необходимо пройти проверку кредитоспособности: финучреждение проанализирует доходы потенциального клиента и его платежную историю. Это стандартная процедура при оформлении финансового продукта.

Что еще нужно знать украинцам

