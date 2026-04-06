Путешествие транзитом через Польшу: что проверяют при выезде и возвращении в Украину

Перед поездкой через Польшу, гражданам Украины стоит проверить все необходимые для этого документы. Даже мелкая ошибка может обернуться задержкой или отказом во въезде на границе. Чтобы путешествие прошло "гладко", украинцам можно воспользоваться коротким чек-листом

О том, как подготовиться к путешествию через Польшу в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал "Visit Ukraine".

Какой документ нужно проверить каждому украинцу перед путешествием через Польшу

Главное правило для пересечения границы — нужен действующий биометрический загранпаспорт. Важно, чтобы он был действителен — продленные документы не подходят. Также каждый ребенок должен иметь собственный биометрический паспорт, а не быть просто вписанным в документ родителей.

Если паспорт потеряли или его украли — надо обратиться в украинское консульство и оформить так называемый "белый паспорт" для возвращения. Но стоит помнить, что с таким документом или с обычным небиометрическим паспортом транзит через Польшу возможен только с визой. Безвиз работает только для биометрических паспортов и в пределах правила 90 дней в течение 180.

Как подтвердить легальное пребывание за границей

Еще один важный момент — это подтверждение легального пребывания за границей. Если вы планируете возвращаться в страну ЕС, обязательно имейте документ, который это подтверждает. Это может быть:

виза;

временная защита;

вид на жительство.

В разных странах эти документы выглядят по-разному. Где-то это пластиковая карта, где-то - электронный вариант. Например, в Польше данные можно показать через приложение mObywatel. Если имеете статус PESEL UKR — проверьте, все ли актуально, и при необходимости обновите информацию.

Правила пересечения границы для граждан с детьми

Если вы путешествуете с детьми — подготовьте документы заранее. У ребенка должен быть свой биометрический паспорт и подтверждение легального пребывания. Возвращаясь в Польшу, также нужно подтвердить его статус временной защиты.

Для детей со статусом PESEL UKR есть нюансы:

до 13 лет их данные должны быть в приложении одного из родителей;

с 13 лет можно создать отдельный профиль.

Если же ребенок едет без родителей — нужно нотариально заверенное согласие на выезд.

Правила для тех, кто возвращается в Украину на автомобиле с иностранной регистрацией

Здесь тоже есть свои правила. Без уплаты таможенных платежей въехать можно только, если вы находитесь на консульском учете в Украине.

Поэтому перед поездкой лучше проверить, находитесь ли вы на этом учете, и при необходимости стать на него. Также не забудьте документы, которые подтверждают право пользования авто.

