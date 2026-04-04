Уехать из Украины не удастся в 2026 году: какие вещи запрещено ввозить в Польшу

Проверка транспорта на границе Украины. Фото: ГПСУ/Facebook

Украинцы должны заранее узнать обо всех таможенных ограничениях, дабы не столкнуться с проблемами на государственной границе. Некоторые товары и продукты категорически запрещено вывозить в Польшу по состоянию на 2026 год. Наличие таких вещей в багаже означает, что путешественника точно не пропустят.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, с какими товарами не удастся пересечь польскую границу.

Запрещенные продукты питания

Большинство продуктов можно транспортировать в небольших количествах, главное — придерживаться установленных лимитов. Однако существуют товары, которые полностью запрещены к перевозке через границу. Согласно информации визового агентства "ЄВиза", в этот перечень входит:

мясо в любом виде;

колбасные изделия;

сало;

молочные продукты (сыр, йогурт, сливочное масло и т.д.);

картофель.

Если пограничник найдет в багаже запрещенную к ввозу на территорию Польши еду, он не пропустит путешественника. Придется или выкинуть продукты, или утилизировать на месте. Алкогольные напитки/табачные изделия не входят в список, поскольку их разрешено транспортировать в пределах определенного лимита.

Какие вещи нельзя ввозить в Польшу

В Государственной таможенной службе Украины сообщили, что полное табу на перемещение через государственную границу распространяется на товары, пропуск которых запрещен законом или международным договором. На специализированном портале Visit Ukraine уточнили, какие именно вещи будут препятствовать нашим гражданам выехать в Польшу:

опасные предметы, в частности боеприпасы, взрывчатые вещества и оружие;

наркотические вещества и препараты;

рецептурные лекарства с кодеином или эфедрином без рецепта;

химические и токсичные вещества;

порнографические материалы;

контрафактные товары (фальсификаты брендов);

антиквариат, археологические находки и другие ценности (без соответствующих документов);

шкуры диких животных, изделия из слоновой кости;

чучела животных и птиц;

изделия из кораллов/ракушек;

средства народной медицины, содержащие элементы животного происхождения.

Так же запрещено вывозить из Украины валютные ценности в сумме более 10 000 евро в эквиваленте без письменного декларирования и подтверждения происхождения средств. Это необходимо сделать на границе во время прохождения контроля. За нарушение требования придется заплатить штраф, а наличные конфискуют.

Что еще нужно знать украинцам

