Виїхати з України не вдасться у 2026 році: які речі заборонено ввозити в Польщу

Перевірка транспорту на кордоні України. Фото: ДПСУ/Facebook

Українці повинні заздалегідь дізнатися про всі митні обмеження, аби не стикнутися з проблемами на державному кордоні. Деякі товари і продукти категорично заборонено вивозити в Польщу станом на 2026 рік. Наявність таких речей у багажі означає, що мандрівника точно не пропустять.

Заборонені продукти харчування

Більшість продуктів можна транспортувати в невеликих кількостях, головне — дотримуватися встановлених лімітів. Однак існують товари, які повністю заборонені до перевезення через кордон. Згідно з інформацією візової агенції "ЄВіза", до цього переліку входить:

м'ясо в будь-якому вигляді;

ковбасні вироби;

сало;

молочні продукти (сир, йогурт, вершкове масло тощо);

картопля.

Якщо прикордонник знайде в багажі заборонену до ввезення на територію Польщі їжу, він не пропустить мандрівника. Доведеться або викинути продукти, або утилізувати на місці. Алкогольні напої/тютюнові вироби не входять у список, оскільки їх дозволено транспортувати в межах визначеного ліміту.

Які речі не можна ввозити в Польщу

В Державній митній службі України повідомили, що повне табу на переміщення через державний кордон поширюється на товари, пропуск яких заборонено законом або міжнародним договором. На спеціалізованому порталі Visit Ukraine уточнили, які саме речі будуть перешкоджати нашим громадянам виїхати в Польщу:

небезпечні предмети, зокрема боєприпаси, вибухові речовини та зброя;

наркотичні речовини і препарати;

рецептурні ліки з кодеїном або ефедрином без рецепта;

хімічні та токсичні речовини;

порнографічні матеріали;

контрафактні товари (фальсифікати брендів);

антикваріат, археологічні знахідки та інші цінності (без відповідних документів);

шкури диких тварин, вироби зі слонової кістки;

опудала тварин і птахів;

вироби з коралів/мушель;

засоби народної медицини, які містять елементи тваринного походження.

Так само заборонено вивозити з України валютні цінності в сумі понад 10 000 євро в еквіваленті без письмового декларування і підтвердження походження коштів. Це необхідно зробити на кордоні під час проходження контролю. За порушення вимоги доведеться заплатити штраф, а готівку конфіскують.

Що ще варто знати українцям

