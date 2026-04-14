Мінімальна сума для виїзду з України у 2026 році: скільки грошей потрібно показати на кордоні

Наразі в Україні відсутнє авіасполучення, тому дістатися до країн Європейського Союзу українці можуть виключно наземним транспортом. Перетин кордону можливий через пункти пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою. Але є важливий момент: на кордоні можуть перевірити, чи маєте ви достатньо грошей. Якщо ні — у в’їзді можуть відмовити.

Про те, скільки грошей потрібно мати українцям для "виїзду з України" у 2026 році та як відрізняється сума залежно від пункту пропуску.

Фінансові вимоги для перетину кордону з Польщею у 2026 році

Згідно з інформацією урядового порталу Польщі, для в'їзду громадянам України потрібно мати стільки грошей:

300 злотих — якщо поїздка триває до 4 днів;

75 злотих на кожен день — якщо перебування перевищує 4 дні.

У разі, якщо мета візиту — навчання або наукова діяльність, мінімальна сума зменшується до 1 270 злотих на перші два місяці. Для тих, хто їде за запрошенням і витрати покривають, достатньо мати не менше 100 злотих.

Окремо перевіряється наявність коштів для повернення. Якщо є зворотний квиток, його достатньо пред’явити. У разі його відсутності необхідно мати щонайменше 200 злотих.

Яку суму потрібно мати для в’їзду до Словаччини та Угорщини у 2026 році

За даними туристичної компанії 24 Meridian, для в’їзду в ці країни варто взяти з собою такі мінімальні суми:

56 євро на добу — для перебування у Словаччині;

близько 1000 форинтів (приблизно 2,5 євро) на день — для Угорщини.

Ці суми не враховують витрати на зворотний квиток, якщо його ще не придбано. Також прикордонники можуть вимагати документи, що підтверджують мету поїздки: запрошення, контракт на роботу, студентські документи або підтвердження бронювання житла.

Умови в’їзду до Молдови та Румунії у 2026 році

При перетині молдовського кордону підтвердження фінансової спроможності зазвичай не вимагається. Проте необхідно мати біометричний паспорт, страховий поліс і документи, що пояснюють мету поїздки (перевірка здійснюється вибірково).

Щодо Румунії, то на сайті сервісу онлайн страхування Green Travel зазначається, що мінімальна сума для перебування тут становить 50 євро на добу, але не менше 500 євро загалом.

Крім грошей, знадобляться документи, що підтверджують мету візиту (наприклад, бронювання житла), медична страховка, а для поїздок автомобілем — техогляд і міжнародна страховка "Зелена карта". Також обов’язковим є закордонний або біометричний паспорт.

