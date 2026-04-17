Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Українці можуть залишитися без телефону після перетину кордону: деталі

Ua ru
Дата публікації: 17 квітня 2026 18:35
Перетин кордону України: чому можуть конфіскувати мобільний телефон у 2026 році
Перевірка на кордоні України. Фото: ДПСУ/Facebook

Порушення митних правил під час виїзду з України чи навпаки загрожує мандрівникам проблемами, зокрема великими штрафами. В деяких випадках прикордонники навіть можуть конфіскувати мобільний телефон. Не завадить дізнатися актуальні правила перевезення техніки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну митну службу.

Коли телефон конфіскують на кордоні

Українці мають право перетинати кордон з особистими речами, на які не поширюється вимога декларування і сплати митних платежів. Однак існують обмеження на кількість або вагу: перевищення лімітів часто є ознакою перевезення комерційних товарів.

У випадку з мобільними телефонами дозволяється транспортувати до двох одиниць на одну фізичну особу. Якщо в багажі міститься три і більше гаджета, їх можуть конфіскувати через підозру в перевезенні контрабанди.

З іншого боку, навіть якщо смартфон лише один, але його придбали за кордоном, доведеться задекларувати товар і сплатити мито. Вимога діє на речі сумарною фактурною вартістю 500 євро. Намагання уникнути податкових платежів загрожує штрафом і конфіскацією техніки.

Читайте також:

Інші причини конфіскації телефону

Вилучення та перевірка мобільного телефону в пункті пропуску можливі у випадку проведення процесуальних дій. Тобто якщо правоохоронні органи проводять розслідування злочину та отримали інформацію, що в гаджеті знаходяться докази/спростування.

Також причиною конфіскації нерідко стають безпекові ризики. Смартфон може містити відомості, що загрожують національній безпеці — тоді його вилучають для огляду. Варто зазначити, що контрабанду відбирають у мандрівників назовсім, а ситуативні перевірки для підтвердження незаконної діяльності є тимчасовими.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть втратити багато коштів на кордоні у 2026 році. Наших громадян штрафують за порушення митних правил, наприклад, ухилення від декларування товарів і валюти. Розмір санкцій доходить до тисяч гривень.

Також Новини.LIVE розповідали, яку мінімальну суму готівки варто мати на кордоні з Польщею. Від українців вимагають 300 злотих, якщо поїздка триватиме не більше чотирьох днів. У протилежному випадку рахують 75 злотих на кожен день перебування.

конфіскація виїзд за кордон мобільний телефон
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації