Перетин кордону України: чому можуть конфіскувати мобільний телефон у 2026 році

Перевірка на кордоні України. Фото: ДПСУ/Facebook

Порушення митних правил під час виїзду з України чи навпаки загрожує мандрівникам проблемами, зокрема великими штрафами. В деяких випадках прикордонники навіть можуть конфіскувати мобільний телефон. Не завадить дізнатися актуальні правила перевезення техніки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну митну службу.

Коли телефон конфіскують на кордоні

Українці мають право перетинати кордон з особистими речами, на які не поширюється вимога декларування і сплати митних платежів. Однак існують обмеження на кількість або вагу: перевищення лімітів часто є ознакою перевезення комерційних товарів.

У випадку з мобільними телефонами дозволяється транспортувати до двох одиниць на одну фізичну особу. Якщо в багажі міститься три і більше гаджета, їх можуть конфіскувати через підозру в перевезенні контрабанди.

З іншого боку, навіть якщо смартфон лише один, але його придбали за кордоном, доведеться задекларувати товар і сплатити мито. Вимога діє на речі сумарною фактурною вартістю 500 євро. Намагання уникнути податкових платежів загрожує штрафом і конфіскацією техніки.

Інші причини конфіскації телефону

Вилучення та перевірка мобільного телефону в пункті пропуску можливі у випадку проведення процесуальних дій. Тобто якщо правоохоронні органи проводять розслідування злочину та отримали інформацію, що в гаджеті знаходяться докази/спростування.

Також причиною конфіскації нерідко стають безпекові ризики. Смартфон може містити відомості, що загрожують національній безпеці — тоді його вилучають для огляду. Варто зазначити, що контрабанду відбирають у мандрівників назовсім, а ситуативні перевірки для підтвердження незаконної діяльності є тимчасовими.

