Радиоактивные купюры доллара: почему пограничники не пустили украинку в Польшу

Купюры номиналом 100 долларов. Фото: Новини.LIVE

Гражданку Украины остановили на границе с Польшей из-за иностранной валюты. Женщина пыталась провезти 9 900 долларов якобы для покупки автомобиля. Однако во время проверки была обнаружена купюра, уровень радиации которой превышал норму в 1905 раз.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на пограничную службу в Польше.

Радиоактивная долларовая купюра

Инцидент произошел 15 апреля 2026 года в пункте пропуска на польской границе (Медика). Во время проверки людей на радиометрических воротах сработал звуковой сигнал, когда через них проходила 54-летняя украинка. Выяснилось, женщина в багаже перевозила валюту на сумму 9 900 долларов.

Однако причина реакции оборудования в другом: одна из купюр имела повышенный уровень радиации — зафиксировали отклонение нормы в 1905 раз. По словам украинки, она везла деньги в Польшу для покупки транспортного средства и не догадывалась, что с банкнотами что-то не так.

Проверка купюры 100 долларов на радиацию. Фото: Пограничная служба в Польше

"Как оказалось, излучение касалось изотопа, который используется в медицине. Офицеры положили 100-долларовую купюру в специальный контейнер и проконсультировались с Национальным агентством по атомной энергии", — говорится в сообщении пограничников.

Как результат, женщине отказали во выезде на территорию Республики Польша. Ее отправили обратно в Украину вместе с американской валютой.

Что надо делать с валютой на границе

Закон требует от украинцев декларировать валюту при пересечении государственной границы, если сумма превышает 10 000 евро в эквиваленте. За уклонение или попытку скрыть средства от таможенного контроля грозит большой штраф, а валюту могут конфисковать.

Согласно статье 471 Таможенного кодекса Украины, недекларирование валютных ценностей на границе наказывается санкцией в размере 20% от суммы превышения установленного лимита. Перерасчет происходит по официальному курсу Национального банка на день совершения нарушения.

Дабы избежать штрафа и при этом не декларировать иностранную валюту, можно перевозить деньги на банковских счетах. Альтернативный вариант — поделить сумму между несколькими людьми, которые планируют совместно выехать за границу, ведь лимит установлен на одного человека.

Что еще нужно знать украинцам

