Радіоактивні купюри долара: чому прикордонники не пустили українку в Польщу

Купюри номіналом 100 доларів. Фото: Новини.LIVE

Громадянку України зупинили на кордоні з Польщею через іноземну валюту. Жінка намагалася провезти 9 900 доларів нібито для купівлі автомобіля. Однак під час перевірки була виявлена купюра, рівень радіації якої перевищував норму в 1905 разів.

Радіоактивна доларова купюра

Інцидент стався 15 квітня 2026 року в пункті пропуску на польському кордоні (Медика). Під час перевірки людей на радіометричних воротах спрацював звуковий сигнал, коли через них проходила 54-річна українка. З’ясувалося, жінка в багажі перевозила валюту на суму 9 900 доларів.

Однак причина реакції обладнання в іншому: одна з купюр мала підвищений рівень радіації — зафіксували відхилення норми в 1905 разів. За словами українки, вона везла гроші в Польщу для купівлі транспортного засобу і не здогадувалася, що з банкнотами щось не так.

Перевірка купюри 100 доларів на радіацію. Фото: Прикордонна служба в Польщі

"Як виявилося, випромінювання стосувалося ізотопу, який використовується в медицині. Офіцери поклали 100-доларову купюру у спеціальний контейнер та проконсультувалися з Національним агентством з атомної енергії", — йдеться в повідомленні прикордонників.

Як результат, жінці відмовили у виїзді на територію Республіки Польща. Її відправили назад в Україну разом із американською валютою.

Що треба робити з валютою на кордоні

Закон вимагає від українців декларувати валюту під час перетину державного кордону, якщо сума перевищує 10 000 євро в еквіваленті. За ухилення чи спробу приховати кошти від митного контролю загрожує великий штраф, а валюту можуть конфіскувати.

Згідно зі статтею 471 Митного кодексу України, недекларування валютних цінностей на кордоні карається санкцією в розмірі 20% від суми перевищення встановленого ліміту. Перерахунок відбувається за офіційним курсом Національного банку на день скоєння порушення.

Щоб уникнути штрафу і водночас не декларувати іноземну валюту, можна перевозити кошти на банківських рахунках. Альтернативний варіант — поділити суму між кількома людьми, які планують спільно виїхати за кордон, адже ліміт встановлений на одну фізичну особу.

