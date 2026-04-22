Перетин кордону України з валютою: хто може реально втратити 20% від суми

Чимало українців накопичують доларові купюри, плануючи виїхати за кордон. Однак через одну помилку громадяни можуть втратити 20% суми. Не завадить дізнатися, яку обов'язкову вимогу треба виконати в пункті пропуску, аби не залишитися без коштів.

Декларування валюти на кордоні

Закон вимагає від громадян України декларувати готівку в разі переміщення через кордон. Ліміт на вивезення без письмового підтвердження становить 10 000 євро в еквіваленті. Перерахунок з гривні, доларів, злотих чи іншої валюти відбувається за актуальним курсом Національного банку на день виїзду.

"Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування митному органу", — йдеться на офіційному сайті Державної митної служби.

Також власники готівки повинні підтвердити джерела походження коштів відповідними документами, наприклад, зарплатними відомостями, довідками про зняття з банкомату, розпискою про повернення боргу, договором на прийняття спадщини та ін. Відмова декларувати валюту на кордоні є підставою заблокувати проходження контролю.

Чому можна втратити 20% суми

Нерідко українці відмовляються декларувати гроші, оскільки не можуть підтвердити джерела походження. Тому вони приховують готівку під час митної перевірки. Однак ця дія тягне сувору відповідальність.

Стаття 471 Митного кодексу накладає штраф у розмірі 20% від суми, що перевищує встановлений ліміт у 10 000 євро, за транспортування валютних цінностей без письмового декларування. Тобто контролюючий орган може конфіскувати частину фінансових заощаджень і відмовити у перетині державного кордону.

Щоб уникнути проблем, рекомендується тримати великі суми на банківських рахунках, адже закон не передбачає встановлення лімітів. Альтернативний варіант — поділили суму між кількома фізичними особами.

Що ще варто знати українцям

