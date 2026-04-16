Позбавлення волі через фінансові операції: за що українцям загрожує в’язниця

Іноземні купюри різних номіналів у руках. Фото: Новини.LIVE

Поводитися з валютою необхідно обережно, інакше існує великий ризик натрапити на проблеми. Операції з доларом, євро, гривнею тощо можуть привести до адміністративної, а в деяких випадках — кримінальної відповідальності. Не завадить дізнатися, які фінансові операції загрожують українцям позбавленням волі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які операції з грошима тягнуть сувору кримінальну відповідальність у 2026 році.

Відмивання і легалізація доходів

Йдеться про операції, за допомогою яких можна легалізувати фінанси, набуті злочинним шляхом. Зазвичай відмивання провертають, підробляючи офіційні документи, укладаючи фіктивні угоди, здійснюючи перекази у великих розмірах або відправляючи кошти на рахунки в офшорних зонах.

Покарання за легалізацію доходів передбачене статтею 209 Кримінального кодексу України. Українцям загрожує позбавлення волі терміном від трьох до шести років із конфіскацією майна за використання вказаних фінансових операцій.

Відмивання коштів, вчинене повторно, тягне ув'язнення на 5-8 років, а також позбавлення права займатися певною діяльністю та обіймати деякі посади. Аналогічне покарання буде за легалізацію суми у великому розмірі — понад 6 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читайте також:

Фальсифікація валюти

Згідно зі статтею 199 ККУ, умисне зберігання, виготовлення, придбання, перевезення і збут фальшивої іноземної валюти карається позбавленням волі на 3-7 років. Якщо злочинець скоїть повторне порушення, його посадять на 5-10 років із конфіскацією майна.

За фальсифікацію іноземних купюр у великому розмірі — понад 200 неоподатковуваних мінімумів — передбачене позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Якщо йдеться про виготовлення підробки в особливо великому розмірі — більше 18 000 НМДГ — то відповідальність посилиться до 8-12 років ув’язнення.

Використання бюджетних коштів

Також існує стаття 210 ККУ, яка забороняє службовим особам використовувати бюджетні кошти за нецільовим призначенням. Якщо мова про великі розміри — від 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян — то обмеження волі може тривати до трьох років. У випадку особливо великого розміру — 3000 НМДГ — порушника можуть ув'язнити на строк від двох до шести років.

Раніше Новини.LIVE писали, що банки можуть блокувати рахунки клієнтів після фінансового моніторингу, якщо виявлять незадекларовані доходи. Існує перелік із 44 індикаторів, які можуть привернути небажану увагу і спровокувати перевірку з боку контролюючого органу. Зазвичай мова про нетипові транзакції або дивну фінансову поведінку.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці дедалі більше уваги приділяють збереженню заощаджень через інфляцію та економічну нестабільність. Варто відкладати 10-20% доходу і формувати фінансову подушку на випадок непередбачуваних подій. А накопичення до 30 000 грн краще диверсифікувати.