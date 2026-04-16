Лишение свободы из-за финансовых операций: за что украинцам грозит тюрьма

Обращаться с валютой необходимо осторожно, иначе существует большой риск наткнуться на проблемы. Операции с долларом, евро, гривной и т.д. могут привести к административной, а в некоторых случаях — уголовной ответственности. Не помешает узнать, какие финансовые операции грозят украинцам лишением свободы.

Отмывание и легализация доходов

Речь идет об операциях, с помощью которых можно легализовать финансы, приобретенные преступным путем. Обычно отмывание проворачивают, подделывая официальные документы, заключая фиктивные сделки, осуществляя переводы в крупных размерах или отправляя деньги на счета в офшорных зонах.

Наказание за легализацию доходов предусмотрено статьей 209 Уголовного кодекса Украины. Украинцам грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества за использование указанных финансовых операций.

Отмывание средств, совершенное повторно, влечет заключение на 5-8 лет, а также лишение права заниматься определенной деятельностью и занимать некоторые должности. Аналогичное наказание будет за легализацию суммы в крупном размере — более 6 000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Фальсификация валюты

Согласно статье 199 УКУ, умышленное хранение, изготовление, приобретение, перевозка и сбыт фальшивой иностранной валюты наказывается лишением свободы на 3-7 лет. Если преступник совершит повторное нарушение, его посадят на 5-10 лет с конфискацией имущества.

За фальсификацию иностранных купюр в крупном размере — более 200 необлагаемых минимумов — предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Если речь идет об изготовлении подделки в особо крупном размере — более 18 000 НМДГ — то ответственность усилится до 8-12 лет заключения.

Использование бюджетных средств

Также существует статья 210 УКУ, запрещающая должностным лицам использовать бюджетные средства по нецелевому назначению. Если речь о крупных размерах — от 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан — то ограничение свободы может длиться до трех лет. В случае особо крупного размера — 3000 НМДГ — нарушителя могут посадить на срок от двух до шести лет.

Ранее Новини.LIVE писали, что банки могут блокировать счета клиентов после финансового мониторинга, если обнаружат незадекларированные доходы. Существует перечень из 44 индикаторов, которые могут привлечь нежелательное внимание и спровоцировать проверку со стороны контролирующего органа. Обычно речь о нетипичных транзакциях или странном финансовом поведении.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы все больше внимания уделяют сохранению сбережений из-за инфляции и экономической нестабильности. Стоит откладывать 10-20% дохода и формировать финансовую подушку на случай непредвиденных событий. А накопления до 30 000 грн лучше диверсифицировать.