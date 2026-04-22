Пересечение границы Украины с валютой: кто может реально потерять 20% от суммы

Купюры гривны, доллара и евро. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы накапливают долларовые купюры, планируя выехать за границу. Однако из-за одной ошибки граждане могут потерять 20% суммы. Не помешает узнать, какое обязательное требование надо выполнить в пункте пропуска, дабы не остаться без денег.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Таможенный кодекс Украины.

Декларирование валюты на границе

Закон требует от граждан Украины декларировать наличные при перемещении через границу. Лимит на вывоз без письменного подтверждения составляет 10 000 евро в эквиваленте. Пересчет из гривны, долларов, злотых или другой валюты происходит по актуальному курсу Национального банка на день выезда.

"Физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимостью, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро, без письменного декларирования таможенному органу", — говорится на официальном сайте Государственной таможенной службы.

Также владельцы наличных должны подтвердить источники происхождения средств соответствующими документами, например, зарплатными ведомостями, справками о снятии с банкомата, распиской о возврате долга, договором на принятие наследства и др. Отказ декларировать валюту на границе является основанием заблокировать прохождение контроля.

Читайте также:

Почему можно потерять 20% суммы

Нередко украинцы отказываются декларировать деньги, поскольку не могут подтвердить источники происхождения. Поэтому они скрывают наличные во время таможенной проверки. Однако это действие влечет суровую ответственность.

Статья 471 Таможенного кодекса накладывает штраф в размере 20% от суммы, превышающей установленный лимит в 10 000 евро, за транспортировку валютных ценностей без письменного декларирования. То есть контролирующий орган может конфисковать часть финансовых сбережений и отказать в пересечении государственной границы.

Чтобы избежать проблем, рекомендуется держать крупные суммы на банковских счетах, ведь закон не предусматривает установления лимитов. Альтернативный вариант — поделить сумму между несколькими физическими лицами.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцев могут посадить из-за проблемных финансовых операций. Тюрьма грозит за отмывание доходов, фальсификацию валюты и нецелевое использование бюджетных средств. Срок лишения свободы зависит от нарушения.

Также Новини.LIVE рассказывали, как украинцам определить валютный фальсификат невооруженным глазом. Существуют признаки, указывающие на подделку, например, отсутствие водяного знака и трехмерной защитной ленты синего цвета. Однако стоит полагаться на специальное оборудование для подтверждения догадки.