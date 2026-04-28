Штрафи для ФОП до 150%: які поширені помилки дорого коштують підприємцям

Штрафи для ФОП до 150%: які поширені помилки дорого коштують підприємцям

Дата публікації: 28 квітня 2026 10:05
Штрафи за фіскальні чеки у 2026 році: які помилки не можна допускати ФОП
Штрафи за невидачу фіскальних чеків. Фото: Pixabay, Pexels, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Деякі дрібні помилки можуть загрожувати серйозними наслідками для фізичних осіб-підприємців. Серед поширених штрафів для ФОП — неправильна робота з реєстратором розрахункових операцій (РРО). Хтось не видає клієнтам фіскальні чеки, коли це є обов’язковим, а хтось допускає технічні помилки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

Штраф за невидачу чека

Деякі підприємці не встановлюють РРО, аби зекономити на обладнанні, та уникають фіскалізації розрахунків. Це серйозна помилка, яка тягне за собою штрафну санкцію в розмірі 100-150% вартості проданих без чека товарів. Однак вимога не поширюється:

  • на ФОП 1 групи;
  • в разі отримання оплати за реквізитами IBAN через банківську установу;
  • якщо продавець надає послуги та отримує кошти виключно через дистанційні канали.

Дуже часто підприємці помиляються, користуючись послугами NovaPay (фіскалізація є обов’язковою) або еквайрингом (коли є POS-термінал, оплата за посиланням, QR-код тощо). Також чек потрібен у разі приймання коштів за реквізитами IBAN, якщо транзакція відбулася з небанківського терміналу самообслуговування.

Товарний облік і помилки в чеках

Інша поширена помилка ФОП — відсутність товарного обліку. Продаж товарів ризикової групи, зокрема ювелірних прикрас, лікарських засобів і технічно складних побутових виробів, вимагає від підприємця зберігання всіх накладних і первинних документів. Якщо товарний облік не ведеться, штраф — 100% вартості продукції.

Ще одна дрібниця, здатна розорити продавця, стосується технічних помилок при заповненні та видачі фіскальних чеків. Найчастіше ФОПи:

  • вказують неповну адресу торгової точки;
  • не реєструють розрахункові документи одразу після відкриття зміни;
  • встановлюють один ПРРО на кілька торгових точок;
  • реєструють касиром одну людину на різні адреси;
  • реєструють касиром людину, яка не оформлена офіційно.

За неточності в чеках загрожує штраф у розмірі 100% вартості проданих товарів. Плюс контролюючий орган може ініціювати перевірку діяльності, підозрюючи неофіційний найм та ухилення від сплати податків.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи можуть ФОПи зі статусом УБД розраховувати на податкові пільги. В разі звільнення зі служби підприємці не отримують податкових спрощень, однак є пільги окремо для фізичних осіб. А чинним військовим належать державні гарантії.

Також Новини.LIVE розповідали, чому українців можуть оштрафувати на кордоні через особисті речі. Закон вимагає декларувати деякі товари і валютні цінності. Ухилення карається великим фінансовим стягненням і конфіскацією.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
