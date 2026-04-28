Штрафи за фіскальні чеки у 2026 році: які помилки не можна допускати ФОП

Деякі дрібні помилки можуть загрожувати серйозними наслідками для фізичних осіб-підприємців. Серед поширених штрафів для ФОП — неправильна робота з реєстратором розрахункових операцій (РРО). Хтось не видає клієнтам фіскальні чеки, коли це є обов’язковим, а хтось допускає технічні помилки.

Штраф за невидачу чека

Деякі підприємці не встановлюють РРО, аби зекономити на обладнанні, та уникають фіскалізації розрахунків. Це серйозна помилка, яка тягне за собою штрафну санкцію в розмірі 100-150% вартості проданих без чека товарів. Однак вимога не поширюється:

на ФОП 1 групи;

в разі отримання оплати за реквізитами IBAN через банківську установу;

якщо продавець надає послуги та отримує кошти виключно через дистанційні канали.

Дуже часто підприємці помиляються, користуючись послугами NovaPay (фіскалізація є обов’язковою) або еквайрингом (коли є POS-термінал, оплата за посиланням, QR-код тощо). Також чек потрібен у разі приймання коштів за реквізитами IBAN, якщо транзакція відбулася з небанківського терміналу самообслуговування.

Товарний облік і помилки в чеках

Інша поширена помилка ФОП — відсутність товарного обліку. Продаж товарів ризикової групи, зокрема ювелірних прикрас, лікарських засобів і технічно складних побутових виробів, вимагає від підприємця зберігання всіх накладних і первинних документів. Якщо товарний облік не ведеться, штраф — 100% вартості продукції.

Ще одна дрібниця, здатна розорити продавця, стосується технічних помилок при заповненні та видачі фіскальних чеків. Найчастіше ФОПи:

вказують неповну адресу торгової точки;

не реєструють розрахункові документи одразу після відкриття зміни;

встановлюють один ПРРО на кілька торгових точок;

реєструють касиром одну людину на різні адреси;

реєструють касиром людину, яка не оформлена офіційно.

За неточності в чеках загрожує штраф у розмірі 100% вартості проданих товарів. Плюс контролюючий орган може ініціювати перевірку діяльності, підозрюючи неофіційний найм та ухилення від сплати податків.

