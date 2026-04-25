Податкові пільги в Україні: що повинні знати ФОП зі статусом УБД у 2026 році

Податкові пільги для учасників бойових дій. Фото: УНІАН, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Українці зі статусом учасника бойових дій можуть розраховувати на різноманітні державні гарантії. Пільги для УБД включають знижки на комунальні послуги, соціальні та медичні привілеї тощо. Не завадить дізнатися, чи передбачені податкові пільги для учасників бойових дій, які мають зареєстрований ФОП.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Податковий кодекс України.

Податкові пільги для ФОП зі статусом УБД

Українське законодавство не містить конкретних пільг або державних гарантій щодо основних податкових платежів, пов'язаних із підприємницькою діяльністю, якщо заходить мова про учасників бойових дій.

Йдеться безпосередньо про УБД, які звільнилися з військової служби і зареєстровані фізичними особами-підприємцями. Іншими словами, українці повинні сплачувати всі необхідні податки і збори у визначені строки на загальних підставах.

Аналогічна ситуація з єдиним соціальним внеском. У законі "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" немає спеціальних положень про звільнення від ЄСВ для підприємців зі статусом учасника бойових дій.

Читайте також:

Податкові пільги дійсно існують для УБД, але вони поширюються на фізичну особу, а не ФОП. Представники бізнесу зобов'язані поповнювати державний бюджет військовим збором, ЄСВ та єдиним податком.

Податкові пільги для фізичних осіб

Учасники бойових дій — чинні військові можуть розраховувати на звільнення від сплати податків, зборів і внесків на період служби. Це правило поширюється на фізичних осіб-підприємців, які не звільнилися з лав Збройних сил України.

Також для УБД передбачили скасування земельного податку на одну ділянку кожного виду в межах норм, визначених законом. Йдеться про ділянки для ведення особистого господарства, будівництва будинку, садівництва та ін.

Плюс фізичні особи звільняються від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в межах нормативів. До всього, учасники бойових дій можуть скористатися податковою знижкою, якщо не отримують бюджетних виплат і не володіють житловою нерухомістю за межами окупованих територій.

