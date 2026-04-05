Соцгарантії для дружини УБД: які знижки можна отримати у квітні 2026 року

Знижки для дружин УБД: перелік пільг у квітні 2026 року
Держава підтримує не лише військових, які зараз захищають Україну, а і їхні родини. Зокрема, дружини учасників бойових дій теж можуть розраховувати на певні знижки. Пільги нараховують та виплачуються щомісяця у грошовій формі.
Про те, які знижки можуть отримати дружини УБД у квітні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Які знижки передбачені для дружин УБД у 2026 році
Родини військовослужбовців мають право на пільги у сфері житлово-комунальних послуг. За Сімейним кодексом України (3 стаття), членами сім’ї вважаються люди, які живуть разом, ведуть спільне господарство та мають взаємні права й обов’язки. Тож дружини військових входять до цієї категорії та можуть користуватися такими знижками:
- 75% знижки на оплату житла;
- 75% знижки на придбання твердого або рідкого палива, якщо житло не має централізованого опалення;
- 75% знижки на газ, електроенергію та інші комунальні послуги, а для людей з інвалідністю передбачене повне, тобто 100%, відшкодування вартості комуналки.
При цьому пільги діють не на всю площу житла, а в межах встановлених норм. Зазвичай це 21 квадратний метр опалювальної площі на одну людину плюс ще 10,5 кв. м на всю сім’ю. Якщо ж у родині всі члени є непрацездатними, тоді норми збільшуються:
- по 42 кв. м на кожну людину;
- додатково 21 кв. м на сім’ю.
Як нараховують пільги для дружин УБД
На сайті Міністерства оборони зазначають, що компенсація за комунальні послуги надається у грошовій формі. Механізм такий: спочатку сім’я самостійно оплачує повну суму за комунальні послуги, а вже потім держава повертає частину витрачених коштів на банківську картку.
Також важливо вчасно оплачувати всі рахунки. Якщо з’явиться заборгованість за комуналку, адже це може стати причиною для скасування пільг.
