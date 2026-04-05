Знижки для дружин УБД: перелік пільг у квітні 2026 року

Знижки для дружин УБД: перелік пільг у квітні 2026 року

Дата публікації: 5 квітня 2026 16:35
Соцгарантії для дружини УБД: які знижки можна отримати у квітні 2026 року
Перелік пільг для дружин УБД у квітні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Держава підтримує не лише військових, які зараз захищають Україну, а і їхні родини. Зокрема, дружини учасників бойових дій теж можуть розраховувати на певні знижки. Пільги нараховують та виплачуються щомісяця у грошовій формі. 

Про те, які знижки можуть отримати дружини УБД у квітні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Які знижки передбачені для дружин УБД у 2026 році

Родини військовослужбовців мають право на пільги у сфері житлово-комунальних послуг. За Сімейним кодексом України (3 стаття), членами сім’ї вважаються люди, які живуть разом, ведуть спільне господарство та мають взаємні права й обов’язки. Тож дружини військових входять до цієї категорії та можуть користуватися такими знижками:

  • 75% знижки на оплату житла;
  • 75% знижки на придбання твердого або рідкого палива, якщо житло не має централізованого опалення;
  • 75% знижки на газ, електроенергію та інші комунальні послуги, а для людей з інвалідністю передбачене повне, тобто 100%, відшкодування вартості комуналки.

При цьому пільги діють не на всю площу житла, а в межах встановлених норм. Зазвичай це 21 квадратний метр опалювальної площі на одну людину плюс ще 10,5 кв. м на всю сім’ю. Якщо ж у родині всі члени є непрацездатними, тоді норми збільшуються:

  • по 42 кв. м на кожну людину;
  • додатково 21 кв. м на сім’ю.

Як нараховують пільги для дружин УБД

На сайті Міністерства оборони зазначають, що компенсація за комунальні послуги надається у грошовій формі. Механізм такий: спочатку сім’я самостійно оплачує повну суму за комунальні послуги, а вже потім держава повертає частину витрачених коштів на банківську картку.

Також важливо вчасно оплачувати всі рахунки. Якщо з’явиться заборгованість за комуналку, адже це може стати причиною для скасування пільг.

Раніше Новини.LIVE писали, що у квітні 2026 року багато українців може їздити в громадському транспорті безплатно. Це стосується не тільки пенсіонерів. Пільги також мають військові, люди з інвалідністю, родини загиблих захисників та інші категорії громадян.

Також Новини.LIVE розповідали, що у березні провели перерахунок пенсій для більшості людей похилого віку. З 1 березня виплати збільшилися як у звичайних пенсіонерів, так і в учасників бойових дій та людей з інвалідністю через війну.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Андрій Жинкін
