Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Скидки для жен УБД: перечень льгот в апреле 2026 года

Скидки для жен УБД: перечень льгот в апреле 2026 года

Ua ru
Дата публикации 5 апреля 2026 16:35
Соцгарантии для жены УБД: какие скидки можно получить в апреле 2026 года
Перечень льгот для жен УБД в апреле. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Государство поддерживает не только военных, которые сейчас защищают Украину, но и их семьи. В частности, жены участников боевых действий тоже могут рассчитывать на определенные скидки. Льготы начисляются и выплачиваются ежемесячно в денежной форме.

О том, какие скидки могут получить жены УБД в апреле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Какие скидки предусмотрены для жен УБД в 2026 году

Семьи военнослужащих имеют право на льготы в сфере жилищно-коммунальных услуг. По Семейному кодексу Украины (3 статья), членами семьи считаются люди, которые живут вместе, ведут совместное хозяйство и имеют взаимные права и обязанности. Поэтому жены военных входят в эту категорию и могут пользоваться такими скидками:

  • 75% скидки на оплату жилья;
  • 75% скидки на приобретение твердого или жидкого топлива, если жилье не имеет централизованного отопления;
  • 75% скидки на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги, а для людей с инвалидностью предусмотрено полное, то есть 100%, возмещение стоимости коммуналки.

При этом льготы действуют не на всю площадь жилья, а в пределах установленных норм. Обычно это 21 квадратный метр отапливаемой площади на одного человека плюс еще 10,5 кв. м на всю семью. Если же в семье все члены являются нетрудоспособными, тогда нормы увеличиваются:

  • по 42 кв. м на каждого человека;
  • дополнительно 21 кв. м на семью.

Как начисляют льготы для жен УБД

На сайте Министерства обороны отмечают, что компенсация за коммунальные услуги предоставляется в денежной форме. Механизм таков: сначала семья самостоятельно оплачивает полную сумму за коммунальные услуги, а уже потом государство возвращает часть потраченных средств на банковскую карточку.

Также важно вовремя оплачивать все счета. Если появится задолженность за коммуналку, ведь это может стать причиной для отмены льгот.

Ранее Новини.LIVE писали, что в апреле 2026 года многие украинцы могут ездить в общественном транспорте бесплатно. Это касается не только пенсионеров. Льготы также имеют военные, люди с инвалидностью, семьи погибших защитников и другие категории граждан.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в марте провели перерасчет пенсий для большинства пожилых людей. С 1 марта выплаты увеличились как у обычных пенсионеров, так и у участников боевых действий и людей с инвалидностью из-за войны.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации