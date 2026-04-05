Соцгарантии для жены УБД: какие скидки можно получить в апреле 2026 года

Государство поддерживает не только военных, которые сейчас защищают Украину, но и их семьи. В частности, жены участников боевых действий тоже могут рассчитывать на определенные скидки. Льготы начисляются и выплачиваются ежемесячно в денежной форме.

О том, какие скидки могут получить жены УБД в апреле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Какие скидки предусмотрены для жен УБД в 2026 году

Семьи военнослужащих имеют право на льготы в сфере жилищно-коммунальных услуг. По Семейному кодексу Украины (3 статья), членами семьи считаются люди, которые живут вместе, ведут совместное хозяйство и имеют взаимные права и обязанности. Поэтому жены военных входят в эту категорию и могут пользоваться такими скидками:

75% скидки на оплату жилья;

75% скидки на приобретение твердого или жидкого топлива, если жилье не имеет централизованного отопления;

75% скидки на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги, а для людей с инвалидностью предусмотрено полное, то есть 100%, возмещение стоимости коммуналки.

При этом льготы действуют не на всю площадь жилья, а в пределах установленных норм. Обычно это 21 квадратный метр отапливаемой площади на одного человека плюс еще 10,5 кв. м на всю семью. Если же в семье все члены являются нетрудоспособными, тогда нормы увеличиваются:

по 42 кв. м на каждого человека;

дополнительно 21 кв. м на семью.

Как начисляют льготы для жен УБД

На сайте Министерства обороны отмечают, что компенсация за коммунальные услуги предоставляется в денежной форме. Механизм таков: сначала семья самостоятельно оплачивает полную сумму за коммунальные услуги, а уже потом государство возвращает часть потраченных средств на банковскую карточку.

Также важно вовремя оплачивать все счета. Если появится задолженность за коммуналку, ведь это может стать причиной для отмены льгот.

