Соцгарантии для жены УБД: какие скидки можно получить в апреле 2026 года

Скидки для жен УБД: перечень льгот в апреле 2026 года
Государство поддерживает не только военных, которые сейчас защищают Украину, но и их семьи. В частности, жены участников боевых действий тоже могут рассчитывать на определенные скидки. Льготы начисляются и выплачиваются ежемесячно в денежной форме.
Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Какие скидки предусмотрены для жен УБД в 2026 году
Семьи военнослужащих имеют право на льготы в сфере жилищно-коммунальных услуг. По Семейному кодексу Украины (3 статья), членами семьи считаются люди, которые живут вместе, ведут совместное хозяйство и имеют взаимные права и обязанности. Поэтому жены военных входят в эту категорию и могут пользоваться такими скидками:
- 75% скидки на оплату жилья;
- 75% скидки на приобретение твердого или жидкого топлива, если жилье не имеет централизованного отопления;
- 75% скидки на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги, а для людей с инвалидностью предусмотрено полное, то есть 100%, возмещение стоимости коммуналки.
При этом льготы действуют не на всю площадь жилья, а в пределах установленных норм. Обычно это 21 квадратный метр отапливаемой площади на одного человека плюс еще 10,5 кв. м на всю семью. Если же в семье все члены являются нетрудоспособными, тогда нормы увеличиваются:
- по 42 кв. м на каждого человека;
- дополнительно 21 кв. м на семью.
Как начисляют льготы для жен УБД
На сайте Министерства обороны отмечают, что компенсация за коммунальные услуги предоставляется в денежной форме. Механизм таков: сначала семья самостоятельно оплачивает полную сумму за коммунальные услуги, а уже потом государство возвращает часть потраченных средств на банковскую карточку.
Также важно вовремя оплачивать все счета. Если появится задолженность за коммуналку, ведь это может стать причиной для отмены льгот.
