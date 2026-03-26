Минимальная пенсия УБД после индексации: новая сумма с 1 марта

Дата публикации 26 марта 2026 05:45
Мужчина достает деньги из конверта. Фото: Новини.LIVE

В марте в Украине пересчитали пенсионные выплаты большинству пожилых людей. С 1 марта суммы выросли не только у обычных граждан, но и у участников боевых действий (УБД) и людей, получивших инвалидность в результате войны.

О том, как изменилась минимальная пенсия для участников боевых действий после индексации в марте 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Как в Украине изменилась минимальная пенсия для УБД

Согласно обновлениям, утвержденным Постановлением №236, были изменены некоторые положения постановления Кабинета Министров Украины №656 от 28 июля 2010 года. Эти изменения касаются ежемесячной государственной адресной помощи к пенсиям для лиц с инвалидностью из-за войны и участников боевых действий.

Теперь общий размер пенсионных выплат для людей с инвалидностью из-за войны (включая надбавки, повышения, дополнительные пенсии, индексацию и другие доплаты, предусмотренные законодательством, но без пенсий за особые заслуги и некоторых специальных доплат) составляет:

  • I группа — 18 885 грн;
  • II группа — 15 494 грн;
  • III группа — 10 625 грн.

Для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства минимальная гарантированная сумма немного меньше — 6 197 грн.

Какие ограничения применяли при индексации пенсий в Украине в 2026 году

Важно понимать, что повышение пенсии для каждого человека было индивидуальным. Оно зависело от вашего страхового стажа, заработка и дополнительных надбавок к минимальной пенсии, установленной законом.

По постановлению №236, минимальная сумма повышения не могла быть меньше 100 грн. То есть, если после перерасчета ваша пенсия увеличивалась на меньшую сумму, то государство доплачивало разницу. В то же время, максимальная сумма повышения не могла превышать 2 595 грн.

Во время военного положения в 2026 году, если пенсия превышала 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных (то есть более 25 950 грн), избыток выплачивался с коэффициентами.

Но они не применялись для тех, кто непосредственно участвовал в АТО, в мероприятиях для защиты Украины от российской агрессии, а также для пенсий в случае потери кормильца для членов семей погибших или пропавших без вести ветеранов.

Ранее мы писали, что в Украине с 1 марта подняли пенсии. Это касается и тех, кто пострадал из-за аварии на ЧАЭС и получает пенсию по инвалидности. Размер надбавки для некоторых граждан составляет почти 1 200 грн.

Также мы рассказывали, что украинские пенсионеры в Финляндии смогут получать государственные выплаты почти так же, как местные жители. Но есть два требования, которым нужно соответствовать. Это касается возраста и периода проживания в стране.

Часто задаваемые вопросы

Как получить статус участника боевых действий в Украине?

Статус участника боевых действий (УБД) можно оформить несколькими способами: автоматически через Реестр ветеранов, через заявление командира части, собственную заявку по почте или онлайн или через ТЦК. Требуется справка о том, что вы реально участвовали в боевых действиях (приложение №6). После 24 февраля 2022 достаточно, чтобы вы провели в боях хотя бы один день. Документы представляют в комиссию соответствующего вида ВСУ или Минобороны.

Какой пенсионный возраст в Украине?

Официально пенсионный возраст в Украине наступает после 60-ти лет, но для назначения выплат обращают внимание еще и на стаж. Чтобы уйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь минимум 33 года стажа. Если такого стажа нет, то пенсия становится доступной позже — в 63 или 65 лет, при этом требования к стажу несколько меньше.

пенсии УБД минимальная пенсия
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
