Пенсии в Украине: кто будет получать почти на 1200 грн больше с марта

С 1 марта в Украине повысили пенсии. Это касается и людей, которые пострадали от аварии на ЧАЭС и получают выплаты по инвалидности. Размер надбавки для некоторых граждан составляет почти 1 200 грн.

У кого в Украине минимальная пенсия увеличилась почти на 1200 грн

Пенсии пересчитали с 1 марта 2026 года. Выплаты увеличили на коэффициент 1,121 — это предусмотрено статьей 54 закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы". Теперь минимальные суммы следующие:

люди с инвалидностью I группы будут получать 11 048 грн (это примерно на 1 190 грн больше);

II группа — 8 838 грн (плюс около 950 грн);

III группа и дети с инвалидностью — 6 813 грн (добавили более 735 грн).

Повышение также коснулось ликвидаторов аварии первой категории и их семей. Речь идет о тех, кому пенсии считают или по зарплате во время ликвидации, или по специальной формуле — от пятикратной минималки.

При перерасчете подняли и показатель средней зарплаты, который учитывают в формуле. Теперь он составляет 9 992 грн.

Что не так с механизмом индексации пенсий в Украине

Несмотря на ежегодную индексацию, председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечает, что нынешняя система работает неидеально. Формулу ввели еще в 2017 году, и она часто не успевает за реальным ростом цен.

В результате часть пенсионеров или вообще не чувствует повышения, или получает совсем небольшую прибавку. Причина — сложный расчет, который привязан к устаревшей базе.

Эксперт убежден, что систему стоит упростить. Потому что сейчас получается так, что для отдельных категорий пенсии растут вместе с зарплатами, а для большинства людей — фактически обесцениваются.

