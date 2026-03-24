Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Пенсии в Украине: кто будет получать почти на 1200 грн больше с марта

Пенсии в Украине: кто будет получать почти на 1200 грн больше с марта

Ua ru
Дата публикации 24 марта 2026 05:53
Пенсии в Украине: кто будет получать почти на 1200 грн больше с марта
Пожилая женщина получает деньги. Фото: УНИАН

С 1 марта в Украине повысили пенсии. Это касается и людей, которые пострадали от аварии на ЧАЭС и получают выплаты по инвалидности. Размер надбавки для некоторых граждан составляет почти 1 200 грн.

О том, кому повысили минимальный размер пенсии почти на 1200 грн в марте 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Читайте также:

У кого в Украине минимальная пенсия увеличилась почти на 1200 грн

Пенсии пересчитали с 1 марта 2026 года. Выплаты увеличили на коэффициент 1,121 — это предусмотрено статьей 54 закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы". Теперь минимальные суммы следующие:

  • люди с инвалидностью I группы будут получать 11 048 грн (это примерно на 1 190 грн больше);
  • II группа — 8 838 грн (плюс около 950 грн);
  • III группа и дети с инвалидностью — 6 813 грн (добавили более 735 грн).

Повышение также коснулось ликвидаторов аварии первой категории и их семей. Речь идет о тех, кому пенсии считают или по зарплате во время ликвидации, или по специальной формуле — от пятикратной минималки.

При перерасчете подняли и показатель средней зарплаты, который учитывают в формуле. Теперь он составляет 9 992 грн.

Что не так с механизмом индексации пенсий в Украине

Несмотря на ежегодную индексацию, председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечает, что нынешняя система работает неидеально. Формулу ввели еще в 2017 году, и она часто не успевает за реальным ростом цен.

В результате часть пенсионеров или вообще не чувствует повышения, или получает совсем небольшую прибавку. Причина — сложный расчет, который привязан к устаревшей базе.

Эксперт убежден, что систему стоит упростить. Потому что сейчас получается так, что для отдельных категорий пенсии растут вместе с зарплатами, а для большинства людей — фактически обесцениваются.

Ранее мы писали, что после перерасчета пенсий большинство украинцев начали получать больше. Но есть и те, кому доплачивают отдельно из-за возраста, поэтому логично узнать: изменилась ли эта надбавка после индексации.

Также мы рассказывали, что с 25 февраля в Украине действуют новые условия для людей, которые живут или работают в горной местности — для них предусмотрены большие выплаты от государства. Это реализуется путем доплат к пенсиям и различных социальных пособий.

пенсии пенсионеры индексация чернобыльци минимальная пенсия
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации