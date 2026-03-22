Перерасчет пенсий в Украине: какие выплаты вырастут с 1 апреля

Пожилые граждане в Украине, которые после выхода на пенсию продолжают работать, имеют право на регулярное повышение выплат. Это не одноразовая инициатива, а норма, закрепленная законодательством. При этом многие не до конца понимают, как именно определяют новый размер пенсии и почему обещанное повышение иногда приходит с задержкой.

О том, как пересчитывают выплаты работающим пенсионерам и когда такие граждане получат повышенные суммы в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Как происходит перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

Главное преимущество для тех, кто не прекратил работать после выхода на пенсию, — это возможность пересмотра пенсии каждые два года. Если после назначения или последнего перерасчета человек отработал еще 24 месяца, его выплаты должны обновить.

Вместе с тем механизм перерасчета не является одинаковым для всех. Согласно части четвертой статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", он зависит от того, какой доход получает пенсионер после трудоустройства:

Перерасчет только по страховому стажу

Этот подход применяют в случаях, когда пенсионер работает, но имеет относительно невысокий доход — например, из-за частичной занятости или минимальной зарплаты. В такой ситуации:

предыдущий коэффициент заработка не меняют, чтобы избежать возможного уменьшения пенсии;

в расчет добавляют только новый страховой стаж (те же 24 месяца).

В результате увеличивается коэффициент стажа, пенсия растет, но обычно не слишком сильно.

Перерасчет с учетом нового дохода

Если же после выхода на пенсию человек находит работу с более высокой официальной зарплатой, применяется другой подход — пенсию могут фактически пересчитать заново. В этом случае:

добавляется новый страховой стаж;

пересматривается индивидуальный коэффициент заработной платы.

Благодаря этому повышение может быть более ощутимым, чем в первом варианте, иногда даже существенным.

Почему повышение может приходить с задержкой

Формально перерасчет пенсий для работающих пенсионеров происходит автоматически ежегодно с 1 апреля. Никаких заявлений или документов подавать не нужно — все осуществляется без участия человека.

Однако на практике многие пенсионеры в апреле не видят никаких изменений в выплатах. Причина — в сроках представления отчетности работодателями. У них есть до 40 дней после завершения квартала, чтобы подать данные об уплате единого социального взноса.

Соответственно, информация за первый квартал (январь-март) попадает в систему только примерно в середине мая. До этого момента Пенсионный фонд просто не имеет подтверждения необходимого стажа для перерасчета. В результате:

фактический перерасчет проводится в мае;

вместе с майской пенсией начисляется доплата за апрель;

а на практике повышенные суммы большинство людей получает уже в июне — сразу с компенсацией за апрель и май.

Задержка с выплатами не означает, что повышение отменили или "потеряли". Это лишь техническая особенность процесса, связанная со сроками отчетности. Все положенные средства обязательно доначислят и выплатят в полном объеме — просто с небольшой задержкой.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли получать и пенсию, и зарплату в Украине?

Если человек достиг пенсионного возраста — это не значит, что он не может работать. Люди почтенного возраста могут официально устраиваться на работу, получать зарплату и параллельно пенсию. Уволить их могут только на тех же основаниях, что и других работников. Есть только одно исключение: получающие пенсию за выслугу лет могут работать только на тех должностях, где такая пенсия не предусмотрена.

Когда пенсия у мужчин в Украине?

Пенсию по возрасту дают в зависимости от того, сколько человек имеет страховой стаж, и в каком возрасте он уходит на пенсию — это может быть 60, 63 или 65 лет. Требования к стажу ежегодно увеличиваются на один год, и к 2028 году нужно будет уже 35 лет стажа, чтобы выйти на пенсию в 60. В 2026 году мужчины могут выйти на пенсию в 60 лет, если имеют по меньшей мере 33 года стажа.