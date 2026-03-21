Индексация не дает результата: Гетманцев объяснил, что не так с пенсиями

Пенсионерка на улице Киева.

В марте 2026 года в Украине осуществили перерасчет пенсий, проиндексировав выплаты граждан на 12,1%. В то же время формула, которую используют для индексации, является устаревшей. Это приводит к негативным последствиям — уменьшению денежного обеспечения в покупательной способности.

Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Устаревшая формула индексации

Даже в условиях полномасштабной войны в Украине ежегодно удается осуществлять индексацию пенсий. Но ее формула, заложенная еще в 2017 году, является несправедливой. Она уменьшает объем денежного обеспечения: сотни тысяч пенсионеров или вообще не получают прибавку, или могут рассчитывать на 100 грн к выплатам.

"Сейчас индексация является неадекватной изменению покупательной способности, изменению масштаба цен — не успевает их догнать из-за своей формулы. Она сложная: взвешивает инфляцию на рост средней заработной платы, и все применяется к базе 2017 года", — уточнил спикер.

По его словам, надо упростить расчет. Например, в случае с клановыми пенсиями суммы растут в связи с увеличением окладов работников прокуратуры и суда. Зато для подавляющего большинства граждан формула индексации фактически уменьшает покупательную способность их пенсий.

Из чего должна состоять пенсия украинцев

Даниил Гетманцев озвучил невероятный факт: индексация в современном виде может уменьшить пенсию в покупательной способности до 50%. Мартовский перерасчет выплат обеспечил украинцев средней прибавкой в размере 519 грн, что является мизерной суммой.

"Это один из недостатков нашей солидарной системы. Большинство пенсионеров получают выплаты меньше прожиточного минимума. Мы должны осуществить реформу этой системы, рассчитать фактический ПМ и в течение нескольких лет вывести пенсии на уровень этого показателя", — констатировал глава профильного комитета ВРУ.

Гетманцев назвал три составляющие, которые в идеале должны формировать выплаты работающих украинцев: реальный прожиточный минимум плюс надбавка за стаж плюс профессиональная пенсия (например, по вредности труда).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, у некоторых граждан в Украине пенсия не может быть меньше 7 785 грн. Речь идет о шахтерах, которые работали под землей полный рабочий день или были заняты на особо тяжелых и опасных работах.

Также мы писали, какие выплаты в Украине гарантируют людям с III группой инвалидности по состоянию на апрель 2026 года. Размер денежного обеспечения определяется как доля от пенсии по возрасту и зависит от группы.

Частые вопросы

Какую пенсию получают судьи в Украине?

Судьи в отставке имеют право на пенсию на общих основаниях или на ежемесячное пожизненное денежное содержание (при определенных условиях). Денежное содержание выплачивается в размере 50% судейского вознаграждения плюс 2% пожизненного содержания за каждый год работы в должности судьи более 20 лет. По такой формуле многие судьи могут рассчитывать на пенсию 200 000-300 000 грн.

Как индексируется пенсия работающим пенсионерам в Украине?

Обычно автоматическая индексация пенсий происходит с 1 марта, однако перерасчет стажа и зарплаты переносится на 1 апреля. Среди обязательных условий перерасчета — после назначения денежного обеспечения или предыдущего изменения суммы прошло не менее 24 месяца страхового стажа. Формула индексации включает среднюю заработную плату.