Главная Экономика У некоторых граждан в Украине пенсия не может быть меньше 7 785 грн

У некоторых граждан в Украине пенсия не может быть меньше 7 785 грн

Дата публикации 19 марта 2026 05:45
У некоторых граждан в Украине пенсия не может быть меньше 7 785 грн
Пенсионерка считает деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые категории людей имеют право на повышенные пенсии. В частности, это касается шахтеров. В 2026 году минимальная пенсия у них втрое превышает минимальные гарантии для обычных граждан и составляет почти 7,8 тыс. грн.

О том, какие минимальные пенсии получают шахтеры в Украине и от чего зависит их размер, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на 8 статью закона Украины "О повышении престижности шахтерского труда".

Льготные условия выхода на пенсию для шахтеров в Украине

Льготная пенсия по возрасту для шахтеров предоставляется тем, кто работал под землей полный рабочий день или был занят на особо тяжелых и опасных работах. Речь идет о профессиях из специального списка (Список №1).

Выйти на пенсию такие работники могут раньше — с 50 лет. Но для этого нужно иметь достаточный страховой стаж:

  1. Для мужчин это не менее 25 лет, из которых не менее 10 лет — во вредных условиях.
  2. Для женщин — не менее 20 лет стажа, из них не менее 7 лет и 6 месяцев на таких работах.

Кроме того, если человек весь рабочий день работал на подземной добыче или строительстве шахт и рудников, пенсию могут назначить независимо от возраста. Здесь главное — стаж:

  • 20 лет для женщин;
  • 25 лет для мужчин.

Какую пенсию гарантируют шахтерам в Украине в 2026 году

Размер пенсии для шахтеров напрямую зависит от их зарплаты. Она составляет 80% от заработка, и не имеет значения, где именно человек работал перед выходом на пенсию. Например, если средняя зарплата была 20 тыс. грн, то пенсия составит примерно 16 000 грн.

Но даже если заработок был невысоким, есть гарантированный минимум. Пенсия шахтера не может быть меньше трех прожиточных минимумов для людей, утративших трудоспособность.

С начала 2026 года эти выплаты автоматически пересчитали. Причина — рост прожиточного минимума. Он увеличился на 234 грн и теперь составляет 2 595 грн. Из-за этого минимальная шахтерская пенсия также выросла — с 7 083 до 7 785 грн.

Как шахтеру оформить пенсию в Украине

Чтобы оформить такую пенсию, нужно обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства или регистрации. С собой следует иметь основные документы:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • справку о заработной плате;
  • трудовую книжку (или ее дубликат);
  • документы, подтверждающие льготный стаж.

Отдельно шахтерам нужно подтвердить, что они действительно работали в опасных условиях. Для этого подают уточняющие справки с описанием работы, подтверждение полной занятости под землей, а также копии приказов предприятия о результатах аттестации рабочих мест.

Ранее мы писали, что после выхода на заслуженный отдых, украинцы могут получить пенсионное удостоверение. Это не просто формальность, а важный документ, по которому государство гарантирует ряд льгот.

Также мы рассказывали, что некоторые граждане Украины, которым исполнилось 80 лет, имеют право на еще одну финансовую доплату. Ее величина равна 40% от прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность. То есть в 2026 году можно рассчитывать на 1038 гривен доплаты.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
