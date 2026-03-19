У деяких громадян в Україні пенсія не може бути меншою ніж 7 785 грн

Пенсіонерка рахує гроші.

В Україні деякі категорії людей мають право на підвищені пенсії. Зокрема, це стосується шахтарів. У 2026 році мінімальна пенсія у них втричі перевищує мінімальні гарантії для звичайних громадян та становить майже 7,8 тис. грн.

Про те, які мінімальні пенсії отримують шахтарі в Україні та від чого залежить їх розмір, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на 8 статтю закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці".

Пільгові умови виходу на пенсію для шахтарів в Україні

Пільгова пенсія за віком для шахтарів надається тим, хто працював під землею повний робочий день або був зайнятий на особливо важких і небезпечних роботах. Йдеться про професії зі спеціального списку (Список №1).

Вийти на пенсію такі працівники можуть раніше — з 50 років. Але для цього потрібно мати достатній страховий стаж:

Для чоловіків це щонайменше 25 років, з яких не менше 10 років — у шкідливих умовах. Для жінок — не менше 20 років стажу, з них щонайменше 7 років і 6 місяців на таких роботах.

Окрім того, якщо людина весь робочий день працювала на підземному видобутку або будівництві шахт і рудників, пенсію можуть призначити незалежно від віку. Тут головне — стаж:

20 років для жінок;

25 років для чоловіків.

Яку пенсію гарантують шахтарям в Україні у 2026 році

Розмір пенсії для шахтарів напряму залежить від їхньої зарплати. Вона становить 80% від заробітку, і не має значення, де саме людина працювала перед виходом на пенсію. Наприклад, якщо середня зарплата була 20 тис. грн, то пенсія складе приблизно 16 000 грн.

Але навіть якщо заробіток був невисоким, є гарантований мінімум. Пенсія шахтаря не може бути меншою за три прожиткові мінімуми для людей, які втратили працездатність.

З початку 2026 року ці виплати автоматично перерахували. Причина — зростання прожиткового мінімуму. Він збільшився на 234 грн і тепер становить 2 595 грн. Через це мінімальна шахтарська пенсія також зросла — з 7 083 до 7 785 грн.

Як шахтарю оформити пенсію в Україні

Щоб оформити таку пенсію, потрібно звернутися до Пенсійного фонду за місцем проживання або реєстрації. З собою слід мати основні документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідку про заробітну плату;

трудову книжку (або її дублікат);

документи, що підтверджують пільговий стаж.

Окремо шахтарям потрібно підтвердити, що вони дійсно працювали в небезпечних умовах. Для цього подають уточнюючі довідки з описом роботи, підтвердження повної зайнятості під землею, а також копії наказів підприємства про результати атестації робочих місць.

