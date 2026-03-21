Індексація не дає результату: Гетманцев пояснив, що не так із пенсіями

Пенсіонерка на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE

У березні 2026 року в Україні здійснили перерахунок пенсій, проіндексувавши виплати громадян на 12,1%. Водночас формула, яку використовують для індексації, є застарілою. Це призводить до негативних наслідків — зменшення грошового забезпечення в купівельній спроможності.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Новини.LIVE.

Читайте також:

Застаріла формула індексації

Навіть в умовах повномасштабної війни в Україні щороку вдається здійснювати індексацію пенсій. Але її формула, закладена ще у 2017 році, є несправедливою. Вона зменшує обсяг грошового забезпечення: сотні тисяч пенсіонерів або взагалі не отримують прибавку, або можуть розраховувати на 100 грн до виплат.

"Зараз індексація є неадекватною зміні купівельної спроможності, зміні масштабу цін — не встигає їх догнати через свою формулу. Вона є складною: зважує інфляцію на зростання середньої заробітної плати, і все застосовується до бази 2017 року", — уточнив спікер.

За його словами, треба спростити розрахунок. Наприклад, у випадку з клановими пенсіями суми зростають у зв’язку зі збільшенням окладів працівників прокуратури і суду. Натомість для переважної більшості громадян формула індексації фактично зменшує купівельну спроможність їх пенсій.

З чого має складатися пенсія українців

Данило Гетманцев озвучив неймовірний факт: індексація у сучасному вигляді може зменшити пенсію в купівельній спроможності до 50%. Березневий перерахунок виплат забезпечив українців середньою надбавкою в розмірі 519 грн, що є мізерною сумою.

"Це одна з вад нашої солідарної системи. Більшість пенсіонерів отримують виплати менше прожиткового мінімуму. Ми повинні здійснити реформу цієї системи, розрахувати фактичний ПМ і протягом кількох років вивести пенсії на рівень цього показника", — констатував очільник профільного комітету ВРУ.

Гетманцев назвав три складники, які в ідеалі повинні формувати виплати працюючих українців: реальний прожитковий мінімум плюс надбавка за стаж плюс професійна пенсія (наприклад, за шкідливістю праці).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у деяких громадян в Україні пенсія не може бути меншою 7 785 грн. Йдеться про шахтарів, які працювали під землею повний робочий день чи були зайняті на особливо важких і небезпечних роботах.

Також ми писали, які виплати в Україні гарантують людям з ІІІ групою інвалідності станом на квітень 2026 року. Розмір грошового забезпечення визначається як частка від пенсії за віком і залежить від групи.

Часті запитання

Яку пенсію отримують судді в Україні?

Судді у відставці мають право на пенсію на загальних підставах або на щомісячне довічне грошове утримання (за певних умов). Грошове утримання виплачується у розмірі 50% суддівської винагороди плюс 2% довічного утримання за кожен рік роботи на посаді судді понад 20 років. За такою формулою чимало суддів можуть розраховувати на пенсію 200 000-300 000 грн.

Як індексується пенсія працюючим пенсіонерам в Україні?

Зазвичай автоматична індексація пенсій відбувається з 1 березня, однак перерахунок стажу і зарплати переноситься на 1 квітня. Серед обов’язкових умов перерахунку — після призначення грошового забезпечення або попередньої зміни суми минуло не менше 24 місяці страхового стажу. Формула індексації включає середню заробітну плату.