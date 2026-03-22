Перерахунок пенсій в Україні: які виплати зростуть з 1 квітня

Жінка похилого віку отримує гроші.

Громадяни похилого віку в Україні, які після виходу на пенсію продовжують працювати, мають право на регулярне підвищення виплат. Це не одноразова ініціатива, а норма, закріплена законодавством. Водночас багато хто не до кінця розуміє, як саме визначають новий розмір пенсії й чому обіцяне підвищення іноді приходить із затримкою.

Про те, як перераховують виплати працюючим пенсіонерам та коли такі громадяни отримають підвищені суми у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Читайте також:

Як відбувається перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів

Головна перевага для тих, хто не припинив працювати після виходу на пенсію, — це можливість перегляду пенсії кожні два роки. Якщо після призначення або останнього перерахунку людина відпрацювала ще 24 місяці, її виплати мають оновити.

Водночас механізм перерахунку не є однаковим для всіх. Згідно з частиною четвертою статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", він залежить від того, який дохід отримує пенсіонер після працевлаштування:

Перерахунок тільки за страховим стажем

Цей підхід застосовують у випадках, коли пенсіонер працює, але має відносно невисокий дохід — наприклад, через часткову зайнятість або мінімальну зарплату. У такій ситуації:

попередній коефіцієнт заробітку не змінюють, щоб уникнути можливого зменшення пенсії;

до розрахунку додають лише новий страховий стаж (ті самі 24 місяці).

У результаті збільшується коефіцієнт стажу, пенсія зростає, але зазвичай не надто сильно.

Перерахунок із урахуванням нового доходу

Якщо ж після виходу на пенсію людина знаходить роботу з вищою офіційною зарплатою, застосовується інший підхід — пенсію можуть фактично перерахувати заново. У цьому випадку:

додається новий страховий стаж;

переглядається індивідуальний коефіцієнт заробітної плати.

Завдяки цьому підвищення може бути відчутнішим, ніж у першому варіанті, іноді навіть суттєвим.

Чому підвищення може приходити з затримкою

Формально перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів відбувається автоматично щороку з 1 квітня. Жодних заяв чи документів подавати не потрібно — усе здійснюється без участі людини.

Однак на практиці багато пенсіонерів у квітні не бачать жодних змін у виплатах. Причина — у термінах подання звітності роботодавцями. Вони мають до 40 днів після завершення кварталу, щоб подати дані про сплату єдиного соціального внеску.

Відповідно, інформація за перший квартал (січень-березень) потрапляє до системи лише приблизно в середині травня. До цього моменту Пенсійний фонд просто не має підтвердження необхідного стажу для перерахунку. У результаті:

фактичний перерахунок проводиться у травні;

разом із травневою пенсією нараховується доплата за квітень;

а на практиці підвищені суми більшість людей отримує вже в червні — одразу з компенсацією за квітень і травень.

Затримка з виплатами не означає, що підвищення скасували або "загубили". Це лише технічна особливість процесу, пов’язана зі строками звітності. Усі належні кошти обов’язково донарахують і виплатять у повному обсязі — просто з невеликою затримкою.

Часті запитання

Чи можна отримувати і пенсію і зарплату в Україні?

Якщо людина досягла пенсійного віку — це не означає, що вона не може працювати. Люди поважного віку можуть офіційно влаштовуватися на роботу, отримувати зарплату і паралельно пенсію. Звільнити їх можуть тільки на тих самих підставах, що й інших працівників. Є лише один виняток: ті, хто отримує пенсію за вислугу років, можуть працювати тільки на тих посадах, де така пенсія не передбачена.

Коли пенсія у чоловіків в Україні?

Пенсію за віком дають залежно від того, скільки людина має страхового стажу, і у якому віці вона виходить на пенсію — це може бути 60, 63 або 65 років. Вимоги до стажу щороку збільшуються на один рік, і до 2028 року потрібно буде мати вже 35 років стажу, щоб вийти на пенсію у 60. У 2026 році чоловіки можуть вийти на пенсію у 60 років, якщо мають щонайменше 33 роки стажу.