Індексація не рятує: Гетманцев пояснив, якою має бути мінімальна пенсія

Дата публікації: 19 березня 2026 10:05
Пенсіонер виходить з транспорту. Фото: Новини.LIVE

Цього місяця українці отримали підвищені пенсії. Їх виплати було проіндексовано, щоб трохи поліпшити фінансове становище людей похилого віку. Але на практиці багато хто вже відчуває, що змін майже немає.

Про те, на скільки підвищили пенсії українців у березні 2026 року та чому потрібно змінити підхід до індексації виплат, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на голову комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

На скільки зросли пенсії в Україні після індексації

Щороку уряд встановлює, як саме індексуватимуть пенсії. Наприклад, у 2026 році виплати було підвищено на 12,1%. Проте чинний механізм не захищає від інфляції й водночас збільшує розрив між "старими" і "новими" пенсіями.

"Встановлений Урядом механізм індексації пенсій, призначених на загальних підставах, не лише не забезпечує належного захисту від інфляції, а й призводить до зростання розриву між пенсіями, призначеними у різні періоди", — підкреслює депутат.

Наприклад, з 1 березня 2026 року "старі" пенсії рахують від бази 9 992 грн, а нові — від 17 482 грн. Тобто навіть якщо стаж і зарплата однакові, ті, хто оформив пенсію раніше, фактично отримують майже вдвічі менше за нових пенсіонерів.

За даними Пенсійного фонду України, у березні:

  • 525 тис. осіб отримають підвищення до 100 грн;
  • 4,7 млн — від 100 до 500 грн;
  • 3,2 млн — від 500 до 1000 грн;
  • 328 тис. залишаться без підвищення.

Середня надбавка склала лише 519 грн — тобто близько 10 євро.

На скільки потрібно підвищити мінімальні пенсії в Україні

Після індексації багато людей отримали зовсім невелику доплату, десь 100 грн або до мінімальної пенсії. Тому одноразова допомога у 1 500 грн — це добре, але вона не вирішує проблему повністю.

"Потрібно врешті знайти ресурс для осучаснення пенсій та підняття мінімальної пенсії хоча б до 6 тис. грн", — переконаний Гетманцев.

За його словами, щоб реально покращити ситуацію, пенсії треба наблизити до прожиткового мінімуму, який у 2026 році для непрацездатних українців перевищує 7 тис. грн. Інакше розрив між пенсіями тільки зростатиме.

Раніше ми писали, що у 2026 році в Україні переглянули пенсії для людей з інвалідністю. Тепер вони отримують більше грошей, але точна сума залежить від того, яка у людини група інвалідності, її категорії та статусу.

Також ми розповідали, що деякі категорії українців мають право на підвищені пенсії, наприклад, шахтарі. Цього року їх мінімальна пенсія втричі більша за звичайну мінімалку для інших громадян і майже сягає 7,8 тисяч гривень.

пенсії Данило Гетманцев пенсіонери індексація мінімальна пенсія
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
