Индексация не спасает: Гетманцев объяснил, какой должна быть минимальная пенсия

В этом месяце украинцы получили повышенные пенсии. Их выплаты были проиндексированы, чтобы немного улучшить финансовое положение стариков. Но на практике многие уже чувствуют, что изменений почти нет.

О том, на сколько повысили пенсии украинцев в марте 2026 года и почему нужно изменить подход к индексации выплат, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на главу комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

На сколько выросли пенсии в Украине после индексации

Ежегодно правительство устанавливает, как именно будут индексировать пенсии. Например, в 2026 году выплаты были повышены на 12,1%. Однако действующий механизм не защищает от инфляции и одновременно увеличивает разрыв между "старыми" и "новыми" пенсиями.

"Установленный Правительством механизм индексации пенсий, назначенных на общих основаниях, не только не обеспечивает надлежащей защиты от инфляции, но и приводит к росту разрыва между пенсиями, назначенными в разные периоды", — подчеркивает депутат.

Например, с 1 марта 2026 года "старые" пенсии считают от базы 9 992 грн, а новые — от 17 482 грн. То есть даже если стаж и зарплата одинаковые, те, кто оформил пенсию раньше, фактически получают почти вдвое меньше новых пенсионеров.

По данным Пенсионного фонда Украины, в марте:

525 тыс. человек получат повышение до 100 грн;

4,7 млн — от 100 до 500 грн;

3,2 млн — от 500 до 1000 грн;

328 тыс. останутся без повышения.

Средняя надбавка составила всего 519 грн — то есть около 10 евро.

На сколько нужно повысить минимальные пенсии в Украине

После индексации многие люди получили совсем небольшую доплату, где-то 100 грн или до минимальной пенсии. Поэтому единовременное пособие в 1 500 грн — это хорошо, но оно не решает проблему полностью.

"Нужно наконец найти ресурс для осовременивания пенсий и поднятия минимальной пенсии хотя бы до 6 тыс. грн", — убежден Гетманцев.

По его словам, чтобы реально улучшить ситуацию, пенсии надо приблизить к прожиточному минимуму, который в 2026 году для нетрудоспособных украинцев превышает 7 тыс. грн. Иначе разрыв между пенсиями будет только расти.

