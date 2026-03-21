Вікові надбавки після індексації: мінімальна та максимальна сума у 2026

Жінка похилого віку тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Після індексації, пенсійні виплати більшості громадян України було збільшено. Однак деякі українці отримують підвищені виплати через свій вік. Тож виникає питання, чи змінився розмір цієї надбавки після перерахунку.

Про те, на які доплати за вік можуть розраховувати українці після індексації пенсій, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

Чи зростають вікові надбавки внаслідок індексації в Україні

У Пенсійному фонді пояснили, що вікові надбавки залишаються без змін. Тобто після індексації вони не зростають. У 2026 році суми доплат залишаються такими:

70 - 74 роки — 300 грн;

75 - 79 років — 456 грн;

80 і більше років — 570 грн.

Нараховують ці гроші автоматично — з дня народження. Тобто нікуди йти і писати заяви не потрібно — система все рахує сама. Але є важливий нюанс: загальна пенсія разом з усіма надбавками не має перевищувати 10 340,35 грн.

Чому можуть заплатити менше, ніж очікувала людина

Іноді люди дивуються: чому замість 456 грн приходить значно менше. Насправді все просто. Якщо, наприклад, людині виповнилося 75 років не з початку місяця, то:

частину місяця вона отримує доплату як 70 - 74 роки;

після дня народження — вже як 75 - 79.

Через це в "перехідний" місяць суму рахують пропорційно дням. Тому вона може бути меншою (наприклад, 104 грн), а уже з наступного повного місяця після дня народження доплата буде нараховуватись повністю — 456 грн (якщо пенсія не перевищує ліміт).

Раніше ми писали, що в Україні деякі люди отримують більші пенсії — наприклад, шахтарі. У 2026 році їхня мінімальна виплата майже 7 800 грн, що приблизно втричі більше, ніж в інших громадян похилого віку.

Також ми розповідали, що щороку держава вирішує, як підвищувати пенсії. У 2026-му їх збільшили на 12,1%. Але ця система не дуже рятує від зростання цін і ще більше збільшує різницю між тими, хто вийшов на пенсію раніше і нещодавно.