13 мільйонів громадян в Україні отримають додаткові гроші у квітні: сума

В Україні готують нову програму підтримки для людей. Уряд повідомив, що частині громадян, зокрема пенсіонерам і тим, хто найбільше потребує допомоги, дадуть додаткові 1500 грн. Одноразову виплату можна буде отримати уже у квітні.

Про те, хто в Україні отримає додаткові гроші та як їх будуть виплачувати, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Читайте також:

Хто в Україні зможе отримати додаткові 1500 грн від держави

У 2026 році держава вирішила виплатити одноразову допомогу — по 1500 гривень. Ці гроші нарахують у межах уже чинних програм Мінсоцполітики, і отримати їх зможуть приблизно 13 мільйонів українців. На виплату можуть розраховувати:

пенсіонери;

сім’ї з низьким доходом;

переселенці, яким уже надають допомогу;

люди з інвалідністю, які отримують соцвиплати;

родини з дітьми та інші отримувачі соціальної підтримки.

Коли громадяни в Україні отримають 1500 грн

Гроші виплатять один раз у квітні тим самим способом, як і зараз приходять соцвиплати.

"Кошти надійдуть одноразово у квітні вже наявними механізмами, якими люди отримують соціальні виплати — на спецрахунки у банках або через Укрпошту", — пояснила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Точні умови нової програми ще не оголосили. Але, оскільки гроші будуть надходити саме на спецрахунки банків, цілком ймовірно, що вони будуть схожі на правила "Зимової підтримки". Якщо так, то ці кошти можна буде витратити, наприклад, на оплату комуналки, продукти або передати на благодійність.

Чи отримають виплату українці за межами України

Також невідомо чи отримають цю виплату українці закордоном. Знову ж таки, якщо згадати умови програми "Зимова підтримка": вона передбачала обмеження для деяких категорій громадян. Тоді виплата не надавалась особам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях та українцям, що виїхали за межі країни та отримали там статус захисту чи притулку.

Раніше ми писали, що у 2026 році людям з інвалідністю перерахували виплати — вони зросли. Але конкретна сума залежить від групи інвалідності та статусу отримувача.

Також ми розповідали, що в Україні деякі люди можуть отримувати соцдопомогу від держави, якщо не мають пенсії або їм потрібна додаткова підтримка. Сума виплат залежить від категорії людини й прив’язана до прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність.

Часті запитання

Як пенсіонеру оформити субсидію?

Пенсіонери можуть подати заявку на житлову субсидію через ПФУ: онлайн (через портал, додаток "Пенсійний фонд" або "Дію"), прийшовши особисто в ЦНАП чи сервісний центр, або навіть відправити документи поштою. Для цього потрібно заповнити заяву і декларацію про доходи. Наразі працює спрощений варіант — вказати потрібно лише основну інформацію, а решту даних Пенсійний фонд підтягує сам.

Як пенсіонеру пройти ідентифікацію?

Пенсіонери можуть підтвердити свою особу онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього є кілька варіантів: скористатися "Дія.Підписом", пройти відеоперевірку або зробити це особисто в банку чи відділенні ПФУ. Якщо обираєте відеозв’язок, спочатку потрібно залишити заявку на порталі.