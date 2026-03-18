13 миллионов граждан в Украине получат дополнительные деньги в апреле: сумма

В Украине готовят новую программу поддержки для людей. Правительство сообщило, что части граждан, в частности пенсионерам и тем, кто больше всего нуждается в помощи, дадут дополнительные 1500 грн. Единовременную выплату можно будет получить уже в апреле.

О том, кто в Украине получит дополнительные деньги и как их будут выплачивать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Кто в Украине сможет получить дополнительные 1500 грн от государства

В 2026 году государство решило выплатить единовременное пособие — по 1500 гривен. Эти деньги начислят в рамках уже действующих программ Минсоцполитики, и получить их смогут примерно 13 миллионов украинцев. На выплату могут рассчитывать:

пенсионеры;

семьи с низким доходом;

переселенцы, которым уже оказывают помощь;

люди с инвалидностью, которые получают соцвыплаты;

семьи с детьми и другие получатели социальной поддержки.

Когда граждане в Украине получат 1500 грн

Деньги выплатят один раз в апреле тем же способом, как и сейчас приходят соцвыплаты.

"Средства поступят единовременно в апреле уже имеющимися механизмами, которыми люди получают социальные выплаты — на спецсчета в банках или через Укрпочту", — пояснила премьер-министр Юлия Свириденко.

Точные условия новой программы еще не объявили. Но, поскольку деньги будут поступать именно на спецсчета банков, вполне вероятно, что они будут похожи на правила "Зимней поддержки". Если так, то эти средства можно будет потратить, например, на оплату коммуналки, продукты или передать на благотворительность.

Получат ли выплату украинцы за пределами Украины

Также неизвестно получат ли эту выплату украинцы за рубежом. Опять же, если вспомнить условия программы "Зимняя поддержка": она предусматривала ограничения для некоторых категорий граждан. Тогда выплата не предоставлялась лицам, находящимся на временно оккупированных территориях и украинцам, выехавшим за пределы страны и получившим там статус защиты или убежища.

Ранее мы писали, что в 2026 году людям с инвалидностью пересчитали выплаты — они выросли. Но конкретная сумма зависит от группы инвалидности и статуса получателя.

Также мы рассказывали, что в Украине некоторые люди могут получать соцпомощь от государства, если не имеют пенсии или им нужна дополнительная поддержка. Сумма выплат зависит от категории человека и привязана к прожиточному минимуму для тех, кто потерял трудоспособность.

Частые вопросы

Как пенсионеру оформить субсидию?

Пенсионеры могут подать заявку на жилищную субсидию через ПФУ: онлайн (через портал, приложение "Пенсионный фонд" или "Дію"), придя лично в ЦНАП или сервисный центр, или даже отправить документы по почте. Для этого нужно заполнить заявление и декларацию о доходах. Сейчас работает упрощенный вариант — указать нужно только основную информацию, а остальные данные Пенсионный фонд подтягивает сам.

Как пенсионеру пройти идентификацию?

Пенсионеры могут подтвердить свою личность онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого есть несколько вариантов: воспользоваться "Дія.Підписом", пройти видеопроверку или сделать это лично в банке или отделении ПФУ. Если выбираете видеосвязь, сначала нужно оставить заявку на портале.