Возрастные надбавки после индексации: минимальная и максимальная сумма в 2026

Пожилая женщина держит деньги в руках.

После индексации, пенсионные выплаты большинства граждан Украины были увеличены. Однако некоторые украинцы получают повышенные выплаты из-за своего возраста. Поэтому возникает вопрос, изменился ли размер этой надбавки после перерасчета.

О том, на какие доплаты за возраст могут рассчитывать украинцы после индексации пенсий, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Читайте также:

Растут ли возрастные надбавки вследствие индексации в Украине

В Пенсионном фонде объяснили, что возрастные надбавки остаются без изменений. То есть после индексации они не растут. В 2026 году суммы доплат остаются такими:

70 - 74 года — 300 грн;

75 - 79 лет — 456 грн;

80 и более лет — 570 грн.

Начисляют эти деньги автоматически — со дня рождения. То есть никуда идти и писать заявления не нужно — система все считает сама. Но есть важный нюанс: общая пенсия вместе со всеми надбавками не должна превышать 10 340,35 грн.

Почему могут заплатить меньше, чем ожидал человек

Иногда люди удивляются: почему вместо 456 грн приходит значительно меньше. На самом деле все просто. Если, например, человеку исполнилось 75 лет не с начала месяца, то:

часть месяца он получает доплату как 70 - 74 года;

после дня рождения — уже как 75 - 79.

Из-за этого в "переходный" месяц сумму считают пропорционально дням. Поэтому она может быть меньше (например, 104 грн), а уже со следующего полного месяца после дня рождения доплата будет начисляться полностью — 456 грн (если пенсия не превышает лимит).

