Возрастные надбавки после индексации: минимальная и максимальная сумма

Возрастные надбавки после индексации: минимальная и максимальная сумма

Дата публикации 21 марта 2026 06:35
Возрастные надбавки после индексации: минимальная и максимальная сумма в 2026
Пожилая женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

После индексации, пенсионные выплаты большинства граждан Украины были увеличены. Однако некоторые украинцы получают повышенные выплаты из-за своего возраста. Поэтому возникает вопрос, изменился ли размер этой надбавки после перерасчета.

О том, на какие доплаты за возраст могут рассчитывать украинцы после индексации пенсий, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

В Пенсионном фонде объяснили, что возрастные надбавки остаются без изменений. То есть после индексации они не растут. В 2026 году суммы доплат остаются такими:

  • 70 - 74 года — 300 грн;
  • 75 - 79 лет — 456 грн;
  • 80 и более лет — 570 грн.

Начисляют эти деньги автоматически — со дня рождения. То есть никуда идти и писать заявления не нужно — система все считает сама. Но есть важный нюанс: общая пенсия вместе со всеми надбавками не должна превышать 10 340,35 грн.

Почему могут заплатить меньше, чем ожидал человек

Иногда люди удивляются: почему вместо 456 грн приходит значительно меньше. На самом деле все просто. Если, например, человеку исполнилось 75 лет не с начала месяца, то:

  • часть месяца он получает доплату как 70 - 74 года;
  • после дня рождения — уже как 75 - 79.

Из-за этого в "переходный" месяц сумму считают пропорционально дням. Поэтому она может быть меньше (например, 104 грн), а уже со следующего полного месяца после дня рождения доплата будет начисляться полностью — 456 грн (если пенсия не превышает лимит).

Ранее мы писали, что в Украине некоторые люди получают большие пенсии — например, шахтеры. В 2026 году их минимальная выплата почти 7 800 грн, что примерно втрое больше, чем у других граждан пожилого возраста.

Также мы рассказывали, что ежегодно государство решает, как повышать пенсии. В 2026-м их увеличили на 12,1%. Но эта система не очень спасает от роста цен и еще больше увеличивает разницу между теми, кто вышел на пенсию раньше и недавно.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
