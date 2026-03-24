Пенсії в Україні: хто отримуватиме майже на 1200 грн більше з березня

Пенсії в Україні: хто отримуватиме майже на 1200 грн більше з березня

Дата публікації: 24 березня 2026 05:53
Пенсії в Україні: хто отримуватиме майже на 1200 грн більше з березня
Жінка похилого віку отримує гроші. Фото: УНІАН

З 1 березня в Україні підвищили пенсії. Це стосується й людей, які постраждали від аварії на ЧАЕС і отримують виплати по інвалідності. Розмір надбавки для деяких громадян становить майже 1 200 грн.

Про те, кому підвищили мінімальний розмір пенсії майже на 1200 грн у березні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Читайте також:

У кого в Україні мінімальна пенсія збільшилась майже на 1200 грн

Пенсії перерахували з 1 березня 2026 року. Виплати збільшили на коефіцієнт 1,121 — це передбачено статтею 54 закону "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Тепер мінімальні суми такі:

  • люди з інвалідністю I групи отримуватимуть 11 048 грн (це приблизно на 1 190 грн більше);
  • II група — 8 838 грн (плюс близько 950 грн);
  • III група та діти з інвалідністю — 6 813 грн (додали понад 735 грн).

Підвищення також торкнулося ліквідаторів аварії першої категорії та їхніх родин. Йдеться про тих, кому пенсії рахують або за зарплатою під час ліквідації, або за спеціальною формулою — від п’ятикратної мінімалки.

При перерахунку підняли і показник середньої зарплати, який враховують у формулі. Тепер він становить 9 992 грн.

Що не так з механізмом індексації пенсій в Україні

Попри щорічну індексацію, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначає, що нинішня система працює неідеально. Формулу запровадили ще у 2017 році, і вона часто не встигає за реальним зростанням цін.

У результаті частина пенсіонерів або взагалі не відчуває підвищення, або отримує зовсім невелику надбавку. Причина — складний розрахунок, який прив’язаний до застарілої бази.

Експерт переконаний, що систему варто спростити. Бо зараз виходить так, що для окремих категорій пенсії ростуть разом із зарплатами, а для більшості людей — фактично знецінюються.

Раніше ми писали, що після перерахунку пенсій більшість українців почали отримувати більше. Але є й ті, кому доплачують окремо через вік, тому логічно дізнатись: чи змінилася ця надбавка після індексації.

Також ми розповідали, що з 25 лютого в Україні діють нові умови для людей, які живуть або працюють у гірській місцевості — для них передбачені більші виплати від держави. Це реалізується шляхом доплат до пенсій і різних соціальних допомог.

пенсії пенсіонери індексація чорнобильці мінімальна пенсія
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
