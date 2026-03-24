Пенсії в Україні: хто отримуватиме майже на 1200 грн більше з березня

З 1 березня в Україні підвищили пенсії. Це стосується й людей, які постраждали від аварії на ЧАЕС і отримують виплати по інвалідності. Розмір надбавки для деяких громадян становить майже 1 200 грн.

Про те, кому підвищили мінімальний розмір пенсії майже на 1200 грн у березні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

У кого в Україні мінімальна пенсія збільшилась майже на 1200 грн

Пенсії перерахували з 1 березня 2026 року. Виплати збільшили на коефіцієнт 1,121 — це передбачено статтею 54 закону "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Тепер мінімальні суми такі:

люди з інвалідністю I групи отримуватимуть 11 048 грн (це приблизно на 1 190 грн більше);

II група — 8 838 грн (плюс близько 950 грн);

III група та діти з інвалідністю — 6 813 грн (додали понад 735 грн).

Підвищення також торкнулося ліквідаторів аварії першої категорії та їхніх родин. Йдеться про тих, кому пенсії рахують або за зарплатою під час ліквідації, або за спеціальною формулою — від п’ятикратної мінімалки.

При перерахунку підняли і показник середньої зарплати, який враховують у формулі. Тепер він становить 9 992 грн.

Що не так з механізмом індексації пенсій в Україні

Попри щорічну індексацію, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначає, що нинішня система працює неідеально. Формулу запровадили ще у 2017 році, і вона часто не встигає за реальним зростанням цін.

У результаті частина пенсіонерів або взагалі не відчуває підвищення, або отримує зовсім невелику надбавку. Причина — складний розрахунок, який прив’язаний до застарілої бази.

Експерт переконаний, що систему варто спростити. Бо зараз виходить так, що для окремих категорій пенсії ростуть разом із зарплатами, а для більшості людей — фактично знецінюються.

