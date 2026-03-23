Пенсія може бути більшою на 20%: умови підвищення виплат у 2026 році

Пенсіонерка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

З 25 лютого в Україні запрацювали нові правила для людей, які живуть або працюють у гірських районах. Вони можуть отримувати більше грошей від держави. Йдеться про додаткові надбавки до пенсій і різних видів соцвиплат.

Про те, яку доплату можуть отримати мешканці гірських регіонів у 2026 році та як оформити надбавку, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на постанову уряду №225 від 18 лютого 2026 року.

Хто отримає 20% надбавку до пенсії в Україні у 2026 році

Головне нововведення — тепер доплати доступні не лише місцевим жителям, а й переселенцям, які переїхали в гірські населені пункти. Розмір доплати — 20%. Надбавка стосується досить широкого списку допомог. Зокрема:

пенсій;

державних стипендій;

виплат малозабезпеченим сім’ям;

допомоги сиротам і прийомним сім’ям;

підтримки дітей із тяжкими хворобами;

виплат на догляд за людьми, які потребують постійної опіки;

допомоги людям з інвалідністю та тим, хто не має права на пенсію;

тимчасової допомоги дітям, якщо батьки не платять аліменти або зникли;

виплат сім’ям із дітьми (декретні, при народженні дитини, допомога одиноким батькам, опікунам тощо).

Це щомісячна доплата грошима, яку дають, щоб хоч частково покрити труднощі життя в горах і заохотити людей не виїжджати, а залишатися там жити й працювати.

Як отримати доплату мешканцям гірських регіонів

Щоб отримати ці гроші, потрібно звернутися до Пенсійного фонду. Однак важливо, щоб людина щонайменше пів року поспіль жила або працювала в гірській місцевості, не перебувала за кордоном і не сплачувала ЄСВ в іншому населеному пункті.

В яких випадках доплату можуть скасувати

Виплати можуть припинити, якщо людина:

платить ЄСВ не в гірській місцевості;

понад пів року не живе і не працює в гірській місцевості;

була за кордоном більше ніж 60 днів поспіль без поважної причини.

Доплату також можуть скасувати, якщо людини отримує допомогу в іншому населеному пункті без гірського статусу.

