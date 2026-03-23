Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Пенсія може бути більшою на 20%: умови підвищення виплат у 2026 році

Пенсія може бути більшою на 20%: умови підвищення виплат у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 23 березня 2026 05:47
Пенсіонерка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

З 25 лютого в Україні запрацювали нові правила для людей, які живуть або працюють у гірських районах. Вони можуть отримувати більше грошей від держави. Йдеться про додаткові надбавки до пенсій і різних видів соцвиплат.

Про те, яку доплату можуть отримати мешканці гірських регіонів у 2026 році та як оформити надбавку, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на постанову уряду №225 від 18 лютого 2026 року. 

Хто отримає 20% надбавку до пенсії в Україні у 2026 році

Головне нововведення — тепер доплати доступні не лише місцевим жителям, а й переселенцям, які переїхали в гірські населені пункти. Розмір доплати — 20%. Надбавка стосується досить широкого списку допомог. Зокрема:

  • пенсій;
  • державних стипендій;
  • виплат малозабезпеченим сім’ям;
  • допомоги сиротам і прийомним сім’ям;
  • підтримки дітей із тяжкими хворобами;
  • виплат на догляд за людьми, які потребують постійної опіки;
  • допомоги людям з інвалідністю та тим, хто не має права на пенсію;
  • тимчасової допомоги дітям, якщо батьки не платять аліменти або зникли;
  • виплат сім’ям із дітьми (декретні, при народженні дитини, допомога одиноким батькам, опікунам тощо).

Це щомісячна доплата грошима, яку дають, щоб хоч частково покрити труднощі життя в горах і заохотити людей не виїжджати, а залишатися там жити й працювати.

Як отримати доплату мешканцям гірських регіонів

Щоб отримати ці гроші, потрібно звернутися до Пенсійного фонду. Однак важливо, щоб людина щонайменше пів року поспіль жила або працювала в гірській місцевості, не перебувала за кордоном і не сплачувала ЄСВ в іншому населеному пункті.

В яких випадках доплату можуть скасувати

Виплати можуть припинити, якщо людина:

  • платить ЄСВ не в гірській місцевості;
  • понад пів року не живе і не працює в гірській місцевості;
  • була за кордоном більше ніж 60 днів поспіль без поважної причини.

Доплату також можуть скасувати, якщо людини отримує допомогу в іншому населеному пункті без гірського статусу.

Раніше ми писали, що цього місяця пенсії в Україні трохи підвищили — їх проіндексували, щоб підтримати людей похилого віку. Але багато громадян відчувають, що реально майже нічого не змінилось.

Також ми розповідали, що громадяни, які працюють після виходу на пенсію, можуть регулярно отримувати доплати — це передбачено законом. Та не всі розуміють, як формується нова сума і чому інколи підвищення приходить не одразу.

пенсії ПФУ пенсіонери соцвиплати Пенсійний Фонд надбавки
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації