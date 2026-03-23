Пенсія може бути більшою на 20%: умови підвищення виплат у 2026 році
З 25 лютого в Україні запрацювали нові правила для людей, які живуть або працюють у гірських районах. Вони можуть отримувати більше грошей від держави. Йдеться про додаткові надбавки до пенсій і різних видів соцвиплат.
Про те, яку доплату можуть отримати мешканці гірських регіонів у 2026 році та як оформити надбавку, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на постанову уряду №225 від 18 лютого 2026 року.
Хто отримає 20% надбавку до пенсії в Україні у 2026 році
Головне нововведення — тепер доплати доступні не лише місцевим жителям, а й переселенцям, які переїхали в гірські населені пункти. Розмір доплати — 20%. Надбавка стосується досить широкого списку допомог. Зокрема:
- пенсій;
- державних стипендій;
- виплат малозабезпеченим сім’ям;
- допомоги сиротам і прийомним сім’ям;
- підтримки дітей із тяжкими хворобами;
- виплат на догляд за людьми, які потребують постійної опіки;
- допомоги людям з інвалідністю та тим, хто не має права на пенсію;
- тимчасової допомоги дітям, якщо батьки не платять аліменти або зникли;
- виплат сім’ям із дітьми (декретні, при народженні дитини, допомога одиноким батькам, опікунам тощо).
Це щомісячна доплата грошима, яку дають, щоб хоч частково покрити труднощі життя в горах і заохотити людей не виїжджати, а залишатися там жити й працювати.
Як отримати доплату мешканцям гірських регіонів
Щоб отримати ці гроші, потрібно звернутися до Пенсійного фонду. Однак важливо, щоб людина щонайменше пів року поспіль жила або працювала в гірській місцевості, не перебувала за кордоном і не сплачувала ЄСВ в іншому населеному пункті.
В яких випадках доплату можуть скасувати
Виплати можуть припинити, якщо людина:
- платить ЄСВ не в гірській місцевості;
- понад пів року не живе і не працює в гірській місцевості;
- була за кордоном більше ніж 60 днів поспіль без поважної причини.
Доплату також можуть скасувати, якщо людини отримує допомогу в іншому населеному пункті без гірського статусу.
