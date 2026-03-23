Пенсия может быть больше на 20%: условия повышения выплат в 2026 году

С 25 февраля в Украине заработали новые правила для людей, которые живут или работают в горных районах. Они могут получать больше денег от государства. Речь идет о дополнительных надбавках к пенсиям и различным видам соцвыплат.

О том, какую доплату могут получить жители горных регионов в 2026 году и как оформить надбавку, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на постановление правительства №225 от 18 февраля 2026 года.

Кто получит 20% надбавку к пенсии в Украине в 2026 году

Главное нововведение — теперь доплаты доступны не только местным жителям, но и переселенцам, которые переехали в горные населенные пункты. Размер доплаты — 20%. Надбавка касается достаточно широкого списка пособий. В частности:

пенсий;

государственных стипендий;

выплат малообеспеченным семьям;

помощи сиротам и приемным семьям;

поддержки детей с тяжелыми болезнями;

выплат на уход за людьми, которые нуждаются в постоянной опеке;

помощи людям с инвалидностью и тем, кто не имеет права на пенсию;

временной помощи детям, если родители не платят алименты или исчезли;

выплат семьям с детьми (декретные, при рождении ребенка, помощь одиноким родителям, опекунам и т.д.).

Это ежемесячная доплата деньгами, которую дают, чтобы хоть частично покрыть трудности жизни в горах и поощрить людей не выезжать, а оставаться там жить и работать.

Как получить доплату жителям горных регионов

Чтобы получить эти деньги, нужно обратиться в Пенсионный фонд. Однако важно, чтобы человек минимум полгода подряд жил или работал в горной местности, не находился за границей и не платил ЕСВ в другом населенном пункте.

В каких случаях доплату могут отменить

Выплаты могут прекратить, если человек:

платит ЕСВ не в горной местности;

более полугода не живет и не работает в горной местности;

был за границей более 60 дней подряд без уважительной причины.

Доплату также могут отменить, если человека получает помощь в другом населенном пункте без горного статуса.

Ранее мы писали, что в этом месяце пенсии в Украине немного повысили — их проиндексировали, чтобы поддержать пожилых людей. Но многие граждане чувствуют, что реально почти ничего не изменилось.

Также мы рассказывали, что граждане, которые работают после выхода на пенсию, могут регулярно получать доплаты — это предусмотрено законом. Но не все понимают, как формируется новая сумма и почему иногда повышение приходит не сразу.