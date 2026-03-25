Одна из стран ЕС будет платить пенсии украинцам: условия и сумма выплат

В Финляндии появилась хорошая новость для украинцев пожилого возраста. Там фактически разрешили нашим пенсионерам получать государственные выплаты на уровне с местными жителями. Но для этого есть два главных условия.

О том, могут ли украинцы получать пенсию в Финляндии и что для этого нужно, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Финское ведомство социального обеспечения Kela.

Могут ли украинцы получать пенсию в Финляндии

У украинцев, которые приехали в Финляндию весной 2023 года, период пребывания в стране как раз подходит к трехлетнему сроку. То есть уже скоро многие из них смогут подаваться на пенсию по возрасту.

Такой подход довольно необычен для Европы. В большинстве стран помощь для украинцев временная или же акцент делают на трудоустройстве. А Финляндия, наоборот, делает ставку на долгосрочную поддержку пожилых людей.

Какие пенсии выплачивает Kela

Kela может платить вам пенсию, если у вас нет трудовой пенсии или она очень маленькая. Трудовая пенсия — это та, которую вы заработали через работу или собственный бизнес. А пенсия от Kela называется народной пенсией (kansaneläke). Вы можете получить народную пенсию:

По возрасту (vanhuuseläke) — когда вам исполнится 65 лет. По нетрудоспособности (työkyvyttömyyseläke) или реабилитационную помощь (kuntoutustuki) — если вы длительное время не можете работать из-за проблем со здоровьем.

Если других пенсий не хватает, чтобы покрыть ваши ежедневные расходы, Kela может дать дополнительную гарантийную пенсию (takuueläke).

Полная сумма гарантийной пенсии составляет около 991 евро в месяц. Но перед тем, как просить гарантийную пенсию, надо сначала оформить все другие пенсии, на которые вы имеете право в Финляндии и за ее пределами.

Каким условиям должны соответствовать пенсионеры из Украины

Чтобы получить пенсию в Финляндии, украинцы должны соответствовать следующим требованиям:

возраст от 65 лет;

минимум три года легального и непрерывного проживания в стране.

Но здесь есть важный момент, о котором многие не знают. Отсчет этих трех лет начинается не с момента въезда в Финляндию, а с даты получения статуса постоянного проживания. То есть если человек оформил документы, например, только через год после приезда — этот год не засчитается. И ждать придется дольше.

Еще один нюанс — пенсию не назначают автоматически. Каждую заявку рассматривают отдельно. В KELA обращают внимание на то:

есть ли семья в Финляндии;

работаете ли вы в Финляндии или за рубежом;

имеет ли человек постоянное место жительства;

насколько хорошо интегрировался в общество.

В итоге, для украинских пенсионеров это действительно шанс получить стабильный доход в одной из самых развитых стран Европы. Но для этого нужно иметь легальный статус, прожить нужное время в стране и заранее подготовить документы.

