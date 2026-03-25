Одна з країн ЄС платитиме пенсії українцям: умови та сума виплат

Людина рахує євро.

У Фінляндії з’явилася хороша новина для українців похилого віку. Там фактично дозволили нашим пенсіонерам отримувати державні виплати на рівні з місцевими жителями. Але для цього є дві головні умови.

Про те, чи можуть українці отримувати пенсію в Фінляндії та що для цього потрібно, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Фінське відомство соціального забезпечення Kela.

Чи можуть українці отримувати пенсію в Фінляндії

В українців, які приїхали до Фінляндії навесні 2023 року, період перебування в країні підходять до трирічного терміну. Тобто вже скоро багато з них зможуть подаватися на пенсію за віком.

Такий підхід доволі незвичний для Європи. У більшості країн допомога для українців тимчасова або ж акцент роблять на працевлаштуванні. А Фінляндія, навпаки, робить ставку на довгострокову підтримку людей похилого віку.

Які пенсії виплачує Kela

Kela може платити вам пенсію, якщо у вас немає трудової пенсії або вона дуже маленька. Трудова пенсія — це та, яку ви заробили через роботу чи власний бізнес. А пенсія від Kela називається народною пенсією (kansaneläke). Ви можете отримати народну пенсію:

За віком (vanhuuseläke) — коли вам виповниться 65 років. Через непрацездатність (työkyvyttömyyseläke) або реабілітаційну допомогу (kuntoutustuki) — якщо ви тривалий час не можете працювати через проблеми зі здоров’ям.

Якщо інших пенсій не вистачає, щоб покрити ваші щоденні витрати, Kela може дати додаткову гарантійну пенсію (takuueläke).

Повна сума гарантійної пенсії становить близько 991 євро на місяць. Але перед тим, як просити гарантійну пенсію, треба спочатку оформити всі інші пенсії, на які ви маєте право в Фінляндії та за її межами.

Яким умовам повинні відповідати пенсіонери з України

Щоб отримати пенсію в Фінляндії, українці повинні відповідати таким вимогам:

вік від 65 років;

мінімум три роки легального і безперервного проживання в країні.

Але тут є важливий момент, про який багато хто не знає. Відлік цих трьох років починається не з моменту в’їзду до Фінляндії, а з дати отримання статусу постійного проживання. Тобто якщо людина оформила документи, наприклад, лише через рік після приїзду — цей рік не зарахується. І чекати доведеться довше.

Ще один нюанс — пенсію не призначають автоматично. Кожну заявку розглядають окремо. У KELA звертають увагу на те:

чи є родина у Фінляндії;

чи працюєте ви в Фінляндії чи за кордоном;

чи має людина постійне місце проживання;

наскільки добре інтегрувалася в суспільство.

У підсумку, для українських пенсіонерів це справді шанс отримати стабільний дохід в одній із найрозвиненіших країн Європи. Але для цього потрібно мати легальний статус, прожити потрібний час в країні і заздалегідь підготувати документи.

