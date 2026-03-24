Невиплачена пенсія у спадок: хто та який відсоток від суми може отримати

Якщо пенсіонер не встиг отримати свої гроші за життя — вони не зникають. Їх можуть отримати спадкоємці. Це нещодавно було підтверджено рішенням суду у Львові.

Про те, хто та в якому обсязі отримує недоотриману пенсію людини, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Чи можуть спадкоємці отримати невиплачену пенсію родича

Справа, яку розглядав суд, стосується жінки, чий син — людина з інвалідністю ІІ групи, зник ще у 2020 році. Відтоді пенсію він фактично не отримував. Його було оголошено в розшук, а у 2024 році суд офіційно визнав його померлим.

Після цього мати відкрила спадкову справу і отримала свідоцтво як спадкоємиця. Пенсійний фонд виплатив їй частину заборгованої пенсії — понад 56 тисяч гривень. Але ще 37 400 грн за більш ранній період видавати відмовився.

У фонді пояснили, що, мовляв, пенсію довго не отримували, є строки виплат і свої бюджетні обмеження. Жінка з цим не погодилась і пішла до суду. Адже, якщо пенсія була нарахована її синові, але не виплачена — вона має право отримати всю суму, незалежно від строків.

Що вирішив суд

Суд першої інстанції став на її бік. У рішенні зазначається, що невиплачена пенсія — це частина спадщини, а отже, вона належить матері. Пенсійний фонд зобов’язали доплатити решту грошей.

Апеляція це рішення підтримала і ще раз пояснила важливий момент. За законом є два варіанти отримання таких грошей:

як виплату родичам у перші 6 місяців після смерті;

або, якщо цей строк пропущено — як спадщину.

У цій ситуації спрацював другий варіант. Суд також звернув увагу, що пенсію не отримували не з вини чоловіка, а через те, що він зник. Тому обмеження по строках тут застосовувати не можна.

Аргумент про те, що виплати залежать від бюджету, суд теж відхилив — це не причина не платити спадкоємцю його законні гроші. У підсумку мати має отримати всю пенсію, яку не встиг отримати її син, включно зі "старою" заборгованістю.

Щодо витрат на адвоката, то суд вирішив, що 7 тисяч гривень це забагато для такої справи, тому компенсували лише 2 тисячі. Рішення вже набрало чинності, але його ще можуть оскаржити в касації.

Часті запитання

Що входить до складу спадщини в Україні?

Спадщина — це коли права та обов’язки померлого переходять до його спадкоємців. Отримати спадщину можна за заповітом або за законом. До неї входить усе, що належало померлому, якщо ці права не зникли після його смерті. Це можуть бути речі, гроші, рахунки, а іноді й борги.

Як відмовитись від спадщини в Україні?

В Україні, якщо хтось не хоче приймати спадщину, потрібно написати заяву про відмову протягом 6 місяців після смерті спадкодавця. Можна відмовитися просто так або передати право на спадщину іншій особі. Це рішення остаточне, назад його не відкличеш. Також відмовитися можна тільки від усієї спадщини цілком, частково отримати майно не можна.